Тарас Цымбалюк вспомнил, как на "Танцах" его заставляли критиковать Alyona Alyona

Два года назад Тарас Цымбалюк был участником "Танцев со звездами". Он один из немногих, кто не согласился "играть" по правилам продюсеров. Актер вспомнил, как на проекте придумывали конфликты, в частности с Alyona Alyona.

Зрителей украинской версии "Танцев со звездами" приковывают к экранам не только эффектными постановками, но и интрижками из-за кулис, которые часто придумывают сами продюсеры. Тарас Цимбалюк отказался плясать под их дудку, однако его пытались затащить в сети сплетен и конфликтов.

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Как Тараса Цимбалюка заставляли критиковать Alyona Alyona

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" не скрывает, что "Танцы со звездами" были для него вызовом. Он согласился на участие, чтобы показать себя новой аудитории и познакомиться с шоу-бизнесом, который его откровенно разочаровал.

"Если я кайфовал от того, что я дерево, которое более менее двигалось, то сторону шоу-бизнеса...", – делится Цимбалюк. Он признается, что продюсеры "Танцев" просили его упрекнуть Alyona Alyona из-за лишнего веса.

У меня волосы дыбом становились, когда мне: "Скажите, что у Alyona Alyona лишний вес. Тарас, нам надо это сказать". Я не могу писать эти дневники, потому что для меня это какой-то трешняк. Какой-то "Дом-2",

– вспоминает Тарас Цимбалюк.

Зато их конфликт с партнершей Яной Заяц не был выдуманным. Они действительно не сошлись характерами.

"С Яной мы не нашли общий язык. Ее амбиции значительно больше, чем мои возможности в танцах. Пожалуй, в этом, конечно, есть моя вина", – признает актер.



Тарас Цимбалюк и Яна Заяц на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма актера

Кто еще критиковал "Танцы со звездами"