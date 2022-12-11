"Воссоединение": Тарас Цымбалюк сменил имидж и показал новые фото с любимой

11 декабря 2022, 14:29
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Тарас Цымбалюк

Украинский актер Тарас Цымбалюк продолжает интриговать новыми отношениями. Он показал новые фото с любимой, сделанными в новом имидже.

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк поделился с поклонниками новыми фотографиями. Он изменил свой образ и предстал в новом имидже.

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Тарас Цымбалюк сменил имидж и показался с девушкой

Актер опубликовал на странице фото, на которых изображен с новым цветом волос – теперь он блондин. В инстаграм-сториз Тарас показал новые кадры с любимой. Их он подписал словом "Reunion", то есть "воссоединение".

Вероятно, пара как раз встретилась после разлуки. Накануне Тарас Цымбалюк гастролировал со спектаклем "Эмигранты".


Тарас Цымбалюк с любимой / Фото с инстаграм-сториз


Тарас Цымбалюк с любимой / Фото с инстаграм-сториз

Роман Тараса Цымбалюка

  • Приблизительно через 5 месяцев после того, как актер сообщил о разводе с Тиной Антоненко, он поделился кадрами с загадочной девушкой. Светлые волосы новой пассии Цымбалюка наталкивали фанов на мысль о том, что он воссоединился с бывшей женой.
  • Но впоследствии актер показал новые фото, из которых журналисты заключили, что на самом деле это не Тина. Вероятно, Тарас встречается со Светланой Готочкиной – ресторатором и дизайнером.
  • Тарас Цымбалюк и его новая девушка не хотят рассказывать о личной жизни, но часто делятся общими фотографиями, на которых встают в объятиях или по поцелуям.

Автор: Марія Касій