"Воссоединение": Тарас Цымбалюк сменил имидж и показал новые фото с любимой
Источник:Тарас Цымбалюк
Украинский актер Тарас Цымбалюк продолжает интриговать новыми отношениями. Он показал новые фото с любимой, сделанными в новом имидже.
Известный украинский актер Тарас Цымбалюк поделился с поклонниками новыми фотографиями. Он изменил свой образ и предстал в новом имидже.
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Тарас Цымбалюк сменил имидж и показался с девушкой
Актер опубликовал на странице фото, на которых изображен с новым цветом волос – теперь он блондин. В инстаграм-сториз Тарас показал новые кадры с любимой. Их он подписал словом "Reunion", то есть "воссоединение".
Вероятно, пара как раз встретилась после разлуки. Накануне Тарас Цымбалюк гастролировал со спектаклем "Эмигранты".
Тарас Цымбалюк с любимой / Фото с инстаграм-сториз
Тарас Цымбалюк с любимой / Фото с инстаграм-сториз
Роман Тараса Цымбалюка
- Приблизительно через 5 месяцев после того, как актер сообщил о разводе с Тиной Антоненко, он поделился кадрами с загадочной девушкой. Светлые волосы новой пассии Цымбалюка наталкивали фанов на мысль о том, что он воссоединился с бывшей женой.
- Но впоследствии актер показал новые фото, из которых журналисты заключили, что на самом деле это не Тина. Вероятно, Тарас встречается со Светланой Готочкиной – ресторатором и дизайнером.
- Тарас Цымбалюк и его новая девушка не хотят рассказывать о личной жизни, но часто делятся общими фотографиями, на которых встают в объятиях или по поцелуям.