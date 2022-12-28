Тарас Цымбалюк официально подтвердил отношения со Светланой Готочкиной: фото пары

Актер Тарас Цымбалюк наконец-то официально подтвердил отношения с ресторатором Светланой Готочкиной. Он поделился снимками из общей фотосессии с любимой.

О новом романе Цымбалюка говорят с конца ноября. Актер публиковал фотографии с девушкой, но не называл ее имени. И СМИ удалось рассекретить пассию Тараса. В канун Нового года он подтвердил, что встречается со Светланой Готочкиной.

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Тарас Цымбалюк встречается со Светланой Готочкиной

Актер подтвердил отношения с ресторатором, опубликовав фотографии из общей фотосессии. На фото Тарас и Светлана изображены в черной спортивной одежде. Влюбленные держат друг друга за руки, Цымбалюк нежно смотрит на избранницу.

Подписи к фотографиям актер не оставил, только обозначил Светлану. Теперь Тарас не скрывает от публики свою любимую. Но сама Светлана пока не делала никаких заявлений по поводу этих отношений.



Светлана Готочкина и Тарас Цымбалюк / Фото из инстаграмма актера



Светлана Готочкина и Тарас Цымбалюк / Фото из инстаграмма актера

Отношения Цимбалюка и Готочкиной: главное