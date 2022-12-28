Тарас Цымбалюк официально подтвердил отношения со Светланой Готочкиной: фото пары

28 декабря 2022, 10:52
Читати новину українською

Источник:

инстаграмм Тараса Цымбалюка

Актер Тарас Цымбалюк наконец-то официально подтвердил отношения с ресторатором Светланой Готочкиной. Он поделился снимками из общей фотосессии с любимой.

О новом романе Цымбалюка говорят с конца ноября. Актер публиковал фотографии с девушкой, но не называл ее имени. И СМИ удалось рассекретить пассию Тараса. В канун Нового года он подтвердил, что встречается со Светланой Готочкиной.

К теме Тарас Цымбалюк впервые показал лицо новой любимой: фото в постели

Тарас Цымбалюк встречается со Светланой Готочкиной

Актер подтвердил отношения с ресторатором, опубликовав фотографии из общей фотосессии. На фото Тарас и Светлана изображены в черной спортивной одежде. Влюбленные держат друг друга за руки, Цымбалюк нежно смотрит на избранницу.

Подписи к фотографиям актер не оставил, только обозначил Светлану. Теперь Тарас не скрывает от публики свою любимую. Но сама Светлана пока не делала никаких заявлений по поводу этих отношений.


Светлана Готочкина и Тарас Цымбалюк / Фото из инстаграмма актера


Светлана Готочкина и Тарас Цымбалюк / Фото из инстаграмма актера

Отношения Цимбалюка и Готочкиной: главное

  • Первые фото со Светланой Тарас опубликовал примерно через 5 месяцев после развода с визажисткой Тиной Антоненко. В октябре в интервью 24 каналу актер рассказывал, что не живет с экс-любимой уже 5 месяцев, но в то время официально они еще не были разведены.
  • Все чаще Готочкина и Цымбалюк публиковали в сети подобные фотографии. Поэтому слухов об их романе становилось все больше.
  • Известно, что Светлана Готочкина является ресторатором и дизайнером, во время полномасштабной войны продолжает общаться на русском языке.
  • Влюбленные не стесняются показывать на камеру страсть, которая есть между ними. А теперь не скрывают и отношения.
Автор: Христина Кобак