Возлюбленная Тараса Цымбалюка приехала в Украину: милое фото звездной пары
Источник:Тарас Цымбалюк
На днях девушка украинского актера Тараса Цымбалюка Светлана Готочкина приехала из Варшавы в Киев. Актер встретил любимую на вокзале с красивым букетом розовых роз.
Кроме того, он опубликовал милое домашнее фото со Светланой. В комментариях под публикацией поклонники заметили, что их "невероятную любовь видно даже через экран".
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Тарас Цымбалюк показался с любимой
Тарас Цымбалюк з любимой / Скриншот с инстаграмм-сторис
Также на кадрах, опубликованных в сети, влюбленные сфотографировались в постели. Тарас позировал с голым торсом, а Светлана в белой футболке. Она была без макияжа и с патчами под глазами.
Моя приехала,
– написал под фото актер.
Реакция сети
В комментариях под фотографиями фаны написали немало приятных слов пари.
- "Взгляд, как у кота, который получил свою сметану. Хорошие люди, молодцы";
- "Сразу видно, что от счастья разрывает, особенно на последнем фото. Классные";
- "Впервые заметила, что вы похожи друг на друга. Говорят, это любовь! Желаю вам ее бесконечное количество";
- "Какие крутые. Счастья безграничного и вечной любви";
- "Невероятная любовь видна даже через экран";
- "Такие классные".
Что известно об отношениях Тараса и Светланы: коротко
Во время войны актер признался о разводе с женой Тиной. Через несколько месяцев на странице Тараса начали появляться фотографии с новой девушкой – впоследствии стало известно, что это ресторатор Светлана Готочкина. Они познакомились в социальных сетях благодаря подруге. Тарас и Светлана переписывались, а потом созвонились и 4 часа разговаривали по телефону. Актер делился, что тогда влюбился в Светлану. Они впервые встретились всего через месяц.
Пара встречается уже около года. Ранее актер признался, что пока не планирует погружаться в семейную жизнь, зато он наслаждается временем с любимой.