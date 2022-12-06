Тарас Цымбалюк показал страстный поцелуй с новой девушкой: фото

Актер Тарас Цымбалюк через несколько месяцев после развода показал новые отношения. Теперь он часто публикует фото с девушкой, но пока не показывает лицо.

Новую фотографию актер распространил в инстаграмм-сторис. Тарас не скрывает, что счастлив в этих отношениях, но их деталей не раскрывает.

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Цымбалюк показал страстный поцелуй с девушкой

В инстаграм-сторис актер пообщался с подписчиками. Вероятно, Светлана послала ему вопрос: "Соскучился?", на что Цымбалюк ответил: "Очень" и опубликовал черно-белое фото, на котором страстно целует любимую. Но лица избранницы он все-таки не показал.

Отметим, на днях Готочкина уехала в Испанию, а Тарас отправился в тур по городам Украины со спектаклем "Эмигранты". Потому некоторое время влюбленные будут на расстоянии.



Тарас Цымбалюк с девушкой / Скриншот инстаграм-сторис актера

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