Тарас Цымбалюк показал страстный поцелуй с новой девушкой: фото
Источник:инстаграмм Тараса Цымбалюка
Актер Тарас Цымбалюк через несколько месяцев после развода показал новые отношения. Теперь он часто публикует фото с девушкой, но пока не показывает лицо.
Новую фотографию актер распространил в инстаграмм-сторис. Тарас не скрывает, что счастлив в этих отношениях, но их деталей не раскрывает.
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Цымбалюк показал страстный поцелуй с девушкой
В инстаграм-сторис актер пообщался с подписчиками. Вероятно, Светлана послала ему вопрос: "Соскучился?", на что Цымбалюк ответил: "Очень" и опубликовал черно-белое фото, на котором страстно целует любимую. Но лица избранницы он все-таки не показал.
Отметим, на днях Готочкина уехала в Испанию, а Тарас отправился в тур по городам Украины со спектаклем "Эмигранты". Потому некоторое время влюбленные будут на расстоянии.
Тарас Цымбалюк с девушкой / Скриншот инстаграм-сторис актера
Новый роман Тараса Цымбалюка: главное
- Первое фото с новой любимой актер опубликовал в начале ноября. Тогда он держал избранницу за руку.
- Потом заинтриговал страстным поцелуем с любимой во время ужина в ресторане.
- Журналисты рассекретили, что новой девушкой Тараса стала ресторатор и дизайнер Светлана Готочкина. Пока влюбленные не давали комментариев по этому поводу.
- Затем Цымбалюк подогрел интерес публики, распространив фото горячих объятий с пассией.