Тарас Цимбалюк в очередной раз показал новую любимую: фото горячих объятий дома
Источник:инстаграмм Тараса Цимбалюка
Актер Тарас Цимбалюк продолжает подогревать интерес публики к своей личной жизни. Он опубликовал еще одно страстное фото с новой девушкой.
Как мы уже писали ранее, избранницей Цимбалюка, скорее всего, стала ресторатор и дизайнер Светлана Готочкина. Похоже, что влюбленные уже живут вместе, ведь у инстаграм-сторис обоих часто есть моменты, которые на это намекают.
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Новое фото Цимбалюка с девушкой
В инстаграм-сторис Тарас распространил снимок, на котором изображен с девушкой. Вероятно, фотографию сделал дома, поскольку позирует без футболки. Актер нежно целовал любимую и страстно обнял. Добавил к черно-белому снимку эмоджи в виде красного сердечка.
Тарас Цимбалюк с девушкой / Скриншот инстаграм-сторис актера
Заметим, Цимбалюк распространил архивное фото, ведь сейчас Светлана находится в Барселоне. Женщина активно публикует сток из Испании. На видео Готочкина продолжает общаться на русском языке.
Что известно о новом романе Цимбалюка
- В начале ноября актер впервые за длительное время опубликовал загадочное фото с девушкой. На снимке он держал за руку незнакомую девушку. Фанаты подозревали, не вдруг ли это его бывшая жена Тина.
- Впоследствии заинтриговал страстным поцелуем с любимой во время ужина в ресторане. Судя по фото, это не Тина Антоненко, но тоже блондинка.
- Журналисты рассекретили, что Тарас строит романтические отношения с ресторатором и дизайнером Светланой Готочкиной. Однако пока влюбленные не комментируют эту информацию.