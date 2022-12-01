Тарас Цимбалюк в очередной раз показал новую любимую: фото горячих объятий дома

Актер Тарас Цимбалюк продолжает подогревать интерес публики к своей личной жизни. Он опубликовал еще одно страстное фото с новой девушкой.

Как мы уже писали ранее, избранницей Цимбалюка, скорее всего, стала ресторатор и дизайнер Светлана Готочкина. Похоже, что влюбленные уже живут вместе, ведь у инстаграм-сторис обоих часто есть моменты, которые на это намекают.

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Новое фото Цимбалюка с девушкой

В инстаграм-сторис Тарас распространил снимок, на котором изображен с девушкой. Вероятно, фотографию сделал дома, поскольку позирует без футболки. Актер нежно целовал любимую и страстно обнял. Добавил к черно-белому снимку эмоджи в виде красного сердечка.



Тарас Цимбалюк с девушкой / Скриншот инстаграм-сторис актера

Заметим, Цимбалюк распространил архивное фото, ведь сейчас Светлана находится в Барселоне. Женщина активно публикует сток из Испании. На видео Готочкина продолжает общаться на русском языке.

Что известно о новом романе Цимбалюка