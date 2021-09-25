"Танцы со звездами" 2021: имя ведущего звездного балкона в 4 выпуска

26 сентября состоится 4 прямой эфир одного из самых популярных телепроектов "Танцы со звездами". После выступлений участников будет поддерживать известный хореограф Евгений Кот. Он станет ведущим звездного балкона.

12 ярких пар выйдут на паркет "Танцев со звездами" уже в это воскресенье. Они покажут зажигательные и страстные латиноамериканские постановки, в очередной раз продемонстрируют свои хореографические умения.

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Ведущий звездного балкона

Традиционно, в каждом выпуске после выступления участники узнают оценки судей на звездном балконе вместе с приглашенным ведущим. В 4 выпуске, который пройдет под лозунгом "Ночь латыни", пары будет поддерживать один из самых популярных и самых соблазнительных хореографов Украины – Евгений Кот.

Танцовщик одержал победу в шоу в 2019 году. Тогда его партнершей была актриса и главная героиня первого сезона "Холостячки" – Ксения Мишина. Евгений не понаслышке знает, насколько тревожно быть на месте участника, поэтому постарается сделать все для того, чтобы пары получали удовольствие от эфира и не переживали из-за результатов оценок жюри.



Евгений Кот / Фото с инстаграма "Танцев со звездами"