"Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: кто покинул шоу навсегда
Источник:24 канал
Третий выпуск "Танцев со звездами" по-настоящему поразил зрителей своей откровенностью. Но, несмотря на старания всех участников, все же нашлась одна пара, которая получила наименьшее количество голосов. Ею стали Александра Машлятина и Денис Самсон.
В новом выпуске танцевального шоу "Танцы со звездами" вторыми из проекта выбыли Александра Машлятина и Денис Самсон. Они выполняли на паркете самбу под песню Артема Пивоварова "Дежавю".
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Отметим, что в зоне риска в третьем выпуске оказались Алексей Суровцев и Маша Колосова и Александра Машлятина и Денис Самсон. Впрочем, меньшее количество баллов зрители отдали именно вторым. Пара была расстроена таким быстрым выгоном из шоу, ведь участие в проекте для Александры было довольно коротким – в прошлом выпуске она срочно заменила свою подругу Анастасию Оруджеву, которая в 1 выпуске получила серьезную травму и вынуждена реабилитироваться все 8 месяцев.
В третьем выпуске "Танцев со звездами" Александра и Денис вышли первыми на паркет, впрочем, не смогли завоевать ни привязанность у судей, ни у зрителей.
"Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александры Машлятиной и Дениса Самсона
"Танцы со звездами"
Это украинская версия британского развлекательного проекта Strictly Come Dancing. По его условиям звезды еженедельно осваивают новые стили танцев и демонстрируют хореографические постановки в прямых эфирах с профессиональными партнерами.
Выступления пар оценивает жюри, в состав которого в 2021 году вошли экс-герой "Холостяка" и чемпион по латиноамериканским танцам Максим Чмерковский, прима-балерина Екатерина Кухар и знаменитый хореограф Влад Яма. К слову, на роль креативного продюсера шоу в этом году пригласили Елену Коляденко, а главным хореографом стала Елена Шоптенко.
На украинском телевидении "Танцы со звездами" появились в сентябре 2006 года. Так, год за годом отсняли 4 сезона. После перерыва в 6 лет легендарному проекту дали вторую жизнь. В 2017 году победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018-м – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, в 2019-м – Ксения Мишина и Евгений Кот, в 2020-м – Санта Димопулос и Макс Леонов.