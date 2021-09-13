"Танцы со звездами 2021" 2 выпуск: какая пара первой вылетела из шоу

В воскресенье, 12 сентября, состоялся второй выпуск юбилейного сезона обновленного шоу "Танцы со звездами". Зрители стали свидетелями феерического эфира, в котором станцевали 14 звездных пар. К большому сожалению, одна из них навсегда покинула паркет. Кому не повезло вылететь первыми, узнавайте ниже.

Во 2 выпуске "Танцев со звездами" конкурсанты сумели поразить публику эффектными постановками и непредсказуемыми перевоплощениями. Однако одной из пар не хватило баллов судей и зрительской поддержки. Первыми из нового сезона танцевального шоу вылетели Иван Люленов и Яна Цыбульская.

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В зоне риска они оказались с сильными конкурентами – Джамалой и Антоном Нестерко, Фаготом и Екатериной Тришиной.

Очень жаль, что Иван не успел себя показать. Очень жаль, что вы не сможете увидеть, какой он классный,

– со слезами заявила Яна Цыбульская.

Тогда как комика вылет из "Танцев со звездами" по-настоящему разочаровал. Все, что он сказал на прощание – лаконично поблагодарил фанатов.

"Танцы со звездами 2021" 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ивана Люленова и Яны Цибульской

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