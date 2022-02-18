17 февраля дочь известной телеведущей отпраздновала день рождения. Накануне девушка опубликовала откровенное сообщение, в котором больше рассказала о своей жизни.

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Злата Митчелл о жизни в Америке

Звездная дочка отметила, что стала меньше публиковать статьи в инстаграме, поскольку сейчас переживает нелегкий период и переоценивает свой образ жизни.

За последние 6 месяцев я пережила так много тяжелых эмоциональных состояний, что это похоже на сон в лихорадке. Мое решение прекратить писать сообщения и глубже делиться своими мыслями привело к тому, что я пыталась переоценить свой образ и собраться с мыслями,

– поделилась Злата.

Митчелл объяснила, что еще с прошлого года стала жить в школе-интернате под Санта-Барбарой. Учеба там заставила ее забыть о своем свободном времени.

"Для тех из вас, кто не знает: я живу в школе-интернате за пределами Санта-Барбары, а это означает, что мне пришлось полностью забыть о своей "свободной" жизни, творческих идеях и спонтанных проектах, но этот этап моей жизни держит меня ближе к Лос-Анджелесу, и я могу бежать до города, который заставляет меня чувствовать себя настоящей раз в несколько дней", – призналась девушка.

Злата Митчелл сказала, что хочет больше развиваться, чтобы не утопить в себе искру и не стать жертвой рутины.



Злата Митчелл / Фото из инстаграма девушки

Отметим, сын Тины Кароль также проживает отдельно от звездной мамы. Он живет с семьей украинцев в Великобритании, а учится в школе Repton Preparatory. За один учебный год в этом заведении Тина Кароль платит почти миллион гривен.

Текст публикации Златы Митчелл:

После начала 2022 года я поняла, что буквально ничего не писала о том, что происходит в моей жизни... возможно, поэтому люди отписались от меня, думая, что я уже ушла из жизни.

В любом случае, мое видео с воспоминаниями 2021 года сохранено в сторис, и переход на обучение иностранному студенту с самого начала, возможно, был очень простым, но мне пришлось полностью переоценить свой образ жизни и, что более удивительно, иногда просто расслабиться.

Мой пробивной характер, с которым я приехала сюда, все еще дает мне мотивацию и является частью меня, но многие вещи все еще не дают мне свободно строить здесь свою жизнь. За последние 6 месяцев я пережила так много тяжелых эмоциональных состояний, что это похоже на сон в лихорадке. Мое решение прекратить писать сообщения и глубже делиться своими мыслями привело к тому, что я пыталась переоценить свой образ и собраться с мыслями. Все, что со мной происходит, и все, с чем я должна мириться, мне уже не кажется реальным.

Для тех из вас, кто не знает: я живу в школе-интернате за пределами Санта-Барбары, а это означает, что мне пришлось полностью забыть о своей "свободной" жизни, творческих идеях и спонтанных проектах, но этот этап моей жизни держит меня ближе к Лос-Анджелесу, и я могу бежать до города, который заставляет меня чувствовать себя настоящей раз в несколько дней.

Это момент, когда я чувствую, что мне нужно начать больше заниматься индивидуальной работой, иначе меня задушит рутина, и я боюсь потерять эту искру, и эта 6-летняя мечта во мне заставляет меня все еще следовать за ней. Я не перестаю делать то, что мне нужно, чтобы построить свое будущее, но все начинается внутри. Сотрудники посольства США, если вы это читаете: посмотрите, как у меня все хорошо со студенческой визой, возможно, настало время получить грин-карту?

P.S. Неужели мой день рождения через несколько часов? Я все еще живу, словно сейчас август.