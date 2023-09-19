Я благодарна им, – "Тайра" поделилась впечатлениями от знакомства с принцем Гарри и Меган Маркл

Украинская волонтер и парамедикиня Юлия Паевская с позывным "Тайра" приняла участие в "Играх Непокоренных". Там защитница заняла второе место. В ходе соревнований с ней пообщались принц Гарри и Меган Маркл.

Украинка поделилась впечатлениями от знакомства с герцогом и герцогиней. Ранее принц Гарри и Меган Маркл наградили "Тайру" серебряной медалью.

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Юлия Паевская познакомилась с герцогом и герцогиней Сассекскими во время "Игор Непокоренных" в Дюссельдорфе. Она общалась с ними дважды.

Теперь "Тайра" призналась, что принц Гарри и Меган Маркл понравились ей.

Я выразила благодарность принцу Гарри за его вклад и поддержку в нашем деле и обменах. Принц действительно замечательный, очень искренний и участливый. Герцогиня Меган вживую даже красивее, чем на фотографиях,

– написала Паевская.

Она поделилась совместным снимком с принцем Гарри и Меганом Марклом. На фотографии герцогиня поцеловала Тайру в щечку, а герцог обнял ее с другой стороны.



"Тайра" поделилась впечатлением о принце Гарри и Мегане Маркле / Фото с сайта X

Принц Гарри в речи обратился к "Тайре"

Принц Гарри увлекается защитницей из Украины. На церемонии открытия сын короля лично обращался к украинской защитнице.

Хочу воспользоваться возможностью отметить сборную Украины и, в частности, одного особого человека – "Тайру". Думаю, я никогда не встречал более смелого и стойкого человека, чем вы. Вы воплощаете настоящий дух Украины и Непокоренных,

– сказал Гарри.

Ранее в сети показали фото, где Меган Маркл, шедшая у принца Гарри, держала за руку Юлию Паевскую.