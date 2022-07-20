Таисия Повалий выстелилась перед белорусами, а войну в Украине назвала "сложными временами"

Поскольку Украину Таисия Повалий не поддержала, то кроме россии и белоруси ее больше нигде не ждут. На днях она припхалась на "Славянский базар", выстелилась перед белорусами и впервые заговорила о войне на Родине.

Свой выбор 57-летняя Таисия Повалий сделала еще в 2014, когда продолжила выступать в стране, которая оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. В нее не йокнуло и тогда, когда российская армия стала бомбить ее родную Киевщину. Сейчас псевдозвезда без упреков совести гоняет с концертами по россии и ее союзнице беларуси.

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Повалий призналась в любви к беларуси

Таисия Повалий приехала на музыкальный фестиваль "Славянский базар" в Витебск и на украинском языке призналась белорусу в любви. Правда, умудрилась ошибиться в названии страны, перед которой бьет поклон. Вместо "моя родная белорусь" гастролерша выдала "моя родная белорусия".

"Моя родная белорусия, я от всего сердца тебе говорю, что я тебя очень люблю как свою родную творческую землю, где я родилась как певица", – цинично заявила Повалий.

Как Таисия Повалий прокомментировала войну в Украине

Прошло почти пять месяцев, как россия полномасштабно вторглась в Украину, но это никак не обходило Таисию Повалий. Вместо того, чтобы назвать войну войной, певица заговорила о "сложных временах", в которые она якобы "несет добро, свет и любовь".

Я понимаю, что времена сложные. Поэтому кто, если не я, буду нести добро, свет и любовь?

– сказала Повалий и расплылась в улыбке.

"Славянский базар 2022". Праздник славянских культур ознаменовался выступлениями самых любимых артистов! Этот фестиваль призван объединять народы и удачно это делает! Таисия Повалий, народная артистка Украины, произнесла очень важные и мудрые слова, которые мы всей душой поддерживаем", – заискивающе написали в фан-аккаунте.

Как Повалий "несет добро" в россии, пока та бомбит Украину