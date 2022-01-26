Таблетка от безумия, – Снежана Егорова заявила, что поддерживает Путина

Телеведущая и актриса Снежана Егорова, известная скандальными высказываниями, опубликовала новое сообщение. В нем она поддержала главу Кремля Владимира Путина.

Известная телеведущая и актриса Снежана Егорова в очередной раз продемонстрировала пророссийскую позицию. Она опубликовала новое сообщение, в котором поддержала Владимира Путина.

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Снежана Егорова поддержала Путина

Ведущая опубликовала ролик с прокремлевского ютуб-канала о Путине. Она посоветовала своим читателям посмотреть видео "как акт экзорцизма" и заявила о поддержке агрессора.

Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны сознания! Смотрите, как акт экзорцизма! Если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом!

– написала Снежана Егорова.

Под сообщением пользователи фейсбука посоветовали Снежане Егоровой удалить сообщение и "закусить и держать руки подальше от телефона". Правда, эти комментарии впоследствии исчезли, очевидно, ведущая их удаляет.

Комментарии под сообщением Егоровой / Скриншот "Детектор медиа"

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