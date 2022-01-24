48-летняя Наташа Королева откровенно удивлена, что стала невъездной не только в Украине, но и в Литве. Она попыталась убедить, что там ее любят – показала видео с концерта в Вильнюсе, который состоялся в феврале 2020 года, и добавила, что зрители "скандировали еще, а зал требовал на бис".

Важно Наташе Королевой и Хабибу Шарипову запретили въезд в Литву

Как Наташа Королева реагирует на запрет въезда в Литву

Эстрадная певица утверждает, что ее "добрые песни несут позитивный настрой, все самое светлое и настоящее", а к геополитической ситуации она никак не причастна.

Чушь какая-то. Невольно испытываешь испанский стыд за представителей власти, которые, пропагандируя "свободу", требуют "оценки геополитической обстановки". Боже, Наташа Королева и геополитика. Никого же это не волновало,

– написала артистка.

Она предположила, что Лауринас Кащюнас (председатель Комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны) попросил МВД Литвы запретить ей въезд, потому что ему "необходимо выслужиться". Кроме того, Наташа Королева вспомнила, как ее внесли в "черный список" в Украине.

"Прилетела очередная новость о запрете въезда в Литву накануне моих сольных выступлений для любимого зрителя. Аналогичная ситуация была и с концертами в Киеве пять лет назад", – добавила певица.

Напомним, въезд в Украину Наташе Королевой запретили еще в 2016 году. Он будет действовать минимум до декабря 2022-го. Дело в том, что певица дает концерты в оккупированном Крыму и является членом партии Путина "Единая Россия".

Реакция сети

Эмоциональное сообщение Наташи Королевой вызвало шквал обсуждения в комментариях. Подавляющее большинство пользователей инстаграма радуется такой новости. Они считают, что Литва справедливо проучила артистку за концерты в оккупированном Россией Крыму:

"Правильно сделали! Песни Пусть Путину поет! Еще нужно, чтобы Америка запретила въезд";

Еще нужно, чтобы Америка запретила въезд"; "Нельзя быть в стороне от политики, когда часть твоей Родины аннексируют, и готовятся нападать дальше";

"Больше не съездите, и не только в Литву. Будете в оккупированном Крыму дворникам на набережной петь";

"Дай Бог, чтобы больше тиски сдавливались для российских актеров, которые незаконно заезжали в Крым";

"В Крым надо ездить";

"Теперь мы за Литву спокойны".

Совет Королевой дал даже Дмитрий Гордон: "В Крым ездить можно, но через украинских пограничников и таможенников, потому что Крым – это Украина. Ездите иначе – нарушение международных законов, правил и норм, поэтому надо просто сделать выбор".

Полный текст публикации Наташи Королевой:

Концерт. Это Вильнюс, февраль 2020! Невероятный концерт, зрители не расходились и скандировали еще. Я уже переоделась, но зал требовал на бис, до слез!

Внимание! Прилетела очередная новость о запрете въезда в Литву накануне моих сольных выступлений для любимого зрителя. Друзья, к сожалению, это правда. День сурка. Аналогичная ситуация была и с концертами в Киеве пять лет назад!

Да, уже читая подобные решения в отношении меня и других артистов, единственная возможная реакция – это улыбка с горечью и удивлением. Добрые песни, которые несут позитивный настрой, любовь, дружбу, все самое светлое, искреннее и настоящее, становятся не нужными. Это что, официальная позиция власть имущих? Выходит, они сами за другие ценности? За какие, хочется спросить?

Ну просто чушь какая-то. Мир окончательно перевернулся с ног на голову. И невольно испытываешь испанский стыд за таких представителей власти, которые, пропагандируя "свободу", требуют "оценки геополитической обстановки". Боже, Наташа Королева и геополитика. И никого же это не волновало, когда в феврале 2020 года состоялся аншлаговый концерт в Вильнюсе, который я вспоминаю с большой любовью. Хочется задать вопрос, а где был господин Кащюнас в 2020-м? Или может он недавно занял кресло председателя парламентского комитета по национальной безопасности и обороне и ему необходимо выслужиться?

Остается только разводить руками. Мира всем и добра. Ваша Наташа!