Пишаюся мамою, – син Тіни Кароль прилетів на її концерт на Atlas Weekend

5 июля 2021 , 12:17
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Источник:

інстаграм фан-клубу Тіни Кароль

Популярна співачка Тіна Кароль готується до виступу на головній сцені одного з наймасштабніших музичних фестивалів країни Atlas Weekend. Підтримати виконавицю приїхав її син Веніамін, який навчається у Великій Британії. Хлопчик побував на репетиції та зізнався, що пишається мамою.

5 июля в Киеве начинается фестиваль Atlas Weekend. Там выступят десятки талантливых и известных артистов, которые порадуют гостей невероятными живыми перформансами. Одной из главных певиц, которые выйдут на сцену в рамках фестиваля, станет Тина Кароль.

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Сын Тины Кароль прилетел на Atlas Weekend

Фан-клуб исполнительницы активно поддерживает ее и призывает не пропустить невероятного шоу. Поддерживать Тину Кароль на концерте будет и ее сын. 12-летний Вениамин учится в Великобритании, однако он не смог пропустить выступления самой родной, к которому она готовится уже несколько месяцев.

Парень побывал на репетиции Кароль и поделился своими впечатлениями в эмоциональном видео: "Очень горжусь мамой! Я видел ее на репетициях. Это что-то невероятное! Обязательно пойду на Atlas Weekend, потому что хочу поддержать маму. И вы не можете пропустить это! Будет феерично!".

5 июля на сцену фестиваля выйдет не только Тина Кароль. К выступлениям готовятся и другие украинские исполнители и коллективы:

  • NК;
  • DOROFEEVA;
  • MELOVIN;
  • Kozak System;
  • Alyosha;
  • ALEKSEEV;
  • Mozgi;
  • Dantes;
  • "Воплі Відоплясова";
  • Zlata Ognevich;
  • Оля Цибульська;
  • Мята;

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  • Nikita Lomakin;
  • Анна Трінчер;
  • Tarabarova;
  • Lida Lee;
  • Dside Band;
  • TamerlanAlena;
  • Karta svitu;
  • Marietta;
  • Gena Viter;
  • Сергій Мироненко;
  • Міла Нітіч.
Автор: Христина Кобак