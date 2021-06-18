Сын Григория Чапкиса опроверг слова отца о сложных отношениях в семье

В прошлом году Григорий Чапкис признался, что у него напряженные отношения с детьми. Он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Однако после смерти танцовщика его сын Грег опроверг эти слова. Он заверил, что они с отцом хорошо ладили.

Во время прощания с Григорием Чапкисом его сын Грег заверил журналистов, что в их семье не было проблем, о которых говорил отец. Он аргументировал скандальное интервью хореографа почтенным возрастом. По словам танцовщика, ни он, ни папа не поняли, откуда взялись слухи о конфликтах в семье.

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Когда человек стареет, когда ему 90 с лишним лет, он делает какие-то такие истории, которые мы сами не понимаем. У меня с отцом никогда не было ни одной ссоры, ни одного непонятного разговора,

– заверил Грег Чапкис.

Более того, танцовщик рассказал, что его сыновья Николай и Максим помнят дедушку "как легенду и знают, что эту легенду надо продолжать". Правда, Григорий Чапкис был знаком только со старшим внуком. Он приезжал в США, когда Николай был маленьким.

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Вся танцевальная семья тяжело переживает смерть 91-летнего Григория Чапкиса, хотя его дети понимали, что он вскоре отойдет в вечность.

"Человек старенький, давно к этому готовились. Это не было сюрпризом. Все равно очень трудно, этот человек великий и для нашей семьи очень дорог", – поделился Грег Чапкис.

Стоит отметить, что на похоронах Григория Чапкиса впервые за долгое время собрались все дети и внуки легендарного хореографа. В последний путь его провели сын Грег, который прилетел из Сан-Франциско, дочь Лилия, которая прибыла из Италии, внуки Анна и Виттория.