"Сворачивайте свое продажное шоу": зрители возмущаются победой Логая на "Танцах со звездами"

В пятом сезоне "Танцев со звездами" победил Артур Логай, которого судьи с самого начала называли своим фаворитом. Между тем зрители возмущаются из-за поражения Харлан и Дикусара, а само шоу называют продажным.

По результатам голосования судей и зрителей кубок "Танцев со звездами" завоевал Артур Логай с партнершей Анной Карелиной. На главный паркет страны он пришел без какого-либо танцевального опыта, а за 13 прямых эфиров стал "мастером поддержек". Все потому, что пара буквально жила в павильоне, днем и ночью оттачивая постановки.

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Своей победой Артур Логай доказал, что возможно все, если верить в себя, в свою мечту и идти сквозь трудности на пути к ней.



Артур Логай и Анна Карелина – победители "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта

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Реакция сети на победу Артура Логая на "Танцах со звездами"

В течение последних трех месяцев Артура Логая и Анну Карелину бешено поддерживали в сети, восхищаясь их поддержками и техникой. Однако после победы на народных любимцев обрушился беспощадный хейт. На удивление, в сети больше возмущаются их победой, чем поздравляют с триумфом.

В комментариях шоу "Танцы со звездами" называют продажным, судей обвиняют в том, что подсуживали Логаю и занижали баллы Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару.

"Особенно неприятно то, как откровенно его тянули. Прямо так, как он тянул партнершу вместо того, чтобы танцевать";

" Протянули своего актера, как неожиданно. Сворачивайте свое продажное шоу. Выиграл не танец, а нервный тик";

Выиграл не танец, а нервный тик"; "Незаслуженно, так тянули, так тянули ";

"; "Я не сомневалась! Продвигают своих, актер сериала "Страшко". Победить должна была бы Харлан";

"Полнейшее разочарование... С первого эфира было видно, кого тянут . Справедливости нет в этом проекте";

. Справедливости нет в этом проекте"; "Нет, по намекам было понятно, что он выиграет, но сейчас еще больше видно, что все договорено наперед ";

"; "Радуйся, прима Кухар! Вытянула за уши красавца Логая";

красавца Логая"; "Победил сценарий, увы! И об этом сценарии мы знали еще месяц назад. Логай танцует слабо, абсолютный факт".