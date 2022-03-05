Певец многие годы выступал в России и получал там награды, но с началом вторжения оккупанта на территорию Украины он изменил свое мнение и теперь постоянно переживает за своих сограждан. В том числе и за херсонцев.

Важно Поезжайте домой – тысячи херсонцев вышли на митинг против оккупантов

Жители Херсона, к которым решились прийти несколько путинских воинов, проявляют настоящий героизм. 5 марта несколько тысяч человек организованно и без оружия вышли против оккупантов, не боясь шаров и бронемашин. В сети уже появилось видео, как украинцы заняли российский БТР и подняли украинский флаг. Следовательно, план захватчиков провалился и россияне отошли из центра города.

Херсон никогда не будет Россией! Жители Херсона захватили БТР оккупанта и проехались с украинским флагом. Российские войска уже покинули центр города. Херсон – сила!

– написал гордый Барских.

Он также иронично добавил, что где пропало российское телевидение, ведь оно пропускает такие интересные кадры.

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