"Океан Эльзы" переносит тур "Оранжерея" из-за всплеска заболеваемости COVD-19
Святослав Вакарчук и группа "Океан Эльзы" вынуждены перенести первую часть тура проекта "Оранжерея". Музыканты пошли на такой шаг из-за обострения ситуации с распространением COVID-19 в Украине и новой волны роста заболеваемости.
Источник:инстаграм "Океана Эльзы"
Согласно информации музыкантов, почти все "мартовские" концерты (с 15 по 27 марта) в городах Украины перенесены на конец мая – июнь. Сейчас другие даты остаются неизменными.
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Новые даты концертов тура "Оранжерея"
- Житомир: с 15 марта – на 27 мая;
- Ровно: с 20 марта – на 10 июня;
- Луцк: с 22 марта – на 11 июня;
- Ивано-Франковск: с 24 марта – на 13 июня;
- Тернополь: с 27 марта – на 14 июня;
- Хмельницкий: с 18 марта – на 16 июня;
- Винница: с 17 марта – 17 июня.
Все приобретенные билеты остаются действительными на новые даты.
При благополучных обстоятельствах, тур "Оранжерея" начнется 29 марта в Львове и дальше – по расписанию.
До встречи! Любим вас. Берегите себя и своих близких!
– приободрили музыканты "Океана Эльзы".
Что известно о музыкальном проекте "Оранжерея"?Он стал третьим музыкальным авторским проектом Святослава Вакарчука за пределами "Океана Эльзы" (первые два – " Вночі", 2008 и "Брюссель", 2011). В записи 12 песен, премьера которых состоялась в сети 6 марта, приняли участие Вакарчук, трое музыкантов "Океана Эльзы" – Денис Глинин, Милош Елич и Денис Дудко, а также гитарист Власти Опсеница, который принял участие в записи одной песни дистанционно. Проект мужчина посвятил отцу Ивану Вакарчуку.
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