Святослав Вакарчук и группа "Океан Эльзы" вынуждены перенести первую часть тура проекта "Оранжерея". Музыканты пошли на такой шаг из-за обострения ситуации с распространением COVID-19 в Украине и новой волны роста заболеваемости.

Согласно информации музыкантов, почти все "мартовские" концерты (с 15 по 27 марта) в городах Украины перенесены на конец мая – июнь. Сейчас другие даты остаются неизменными.

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Новые даты концертов тура "Оранжерея"

Житомир : с 15 марта – на 27 мая;

: с 15 марта – на Ровно : с 20 марта – на 10 июня ;

: с 20 марта – на ; Луцк : с 22 марта – на 11 июня;

: с 22 марта – на Ивано-Франковск : с 24 марта – на 13 июня;

: с 24 марта – на Тернополь : с 27 марта – на 14 июня;

: с 27 марта – на Хмельницкий : с 18 марта – на 16 июня;

: с 18 марта – на Винница: с 17 марта – 17 июня.

Все приобретенные билеты остаются действительными на новые даты.

При благополучных обстоятельствах, тур "Оранжерея" начнется 29 марта в Львове и дальше – по расписанию.

До встречи! Любим вас. Берегите себя и своих близких!

– приободрили музыканты "Океана Эльзы".