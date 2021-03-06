Украинский певец Святослав Вакарчук презентовал новый авторский проект "Оранжерея". Все 12 песен альбома музыкант посвятил отцу, которого не стало почти год назад.

Знаменитый украинский музыкант Святослав Вакарчук презентовал поклонникам долгожданный авторский проект "Оранжерея". Его можно послушать на многих музыкальных платформах.

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Святослав Вакарчук выпустил новый проект

Певец поделился, что 6 марта – день рождения его отца, Ивана Вакарчука. Поэтому именно в этот день он решил выпустить альбом и посвятить его папе. Отец Святослава Вакарчука умер в апреле 2020 года.

Сегодня, 6 марта, день рождения моего папы Ивана Вакарчука. Уже почти год, как его нет. И именно сегодня, я презентую свой третий авторский проект "Оранжерея", который мы творили последние полгода. Я посвящаю этот альбом тебе, папа! Ты рядом – всегда!

– прокомментировал артист выход проекта.

Сьогодні, 6 березня, день народження мого тата Івана Вакарчука. Вже майже рік, як його немає. І саме сьогодні, я презентую свій третій авторський проект «Оранжерея», який ми творили останні пів року. Я присвячую цей альбом тобі, тату! Ти поруч- завжди! https://t.co/pCUG8HEKuP pic.twitter.com/bZbb0osswl — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) March 6, 2021

В авторский альбом артиста вошли 12 песен:

"Оберіг",

"Лиш для нас",

"Без причини",

"Моє серце",

"Понад усе",

"Вогонь",

"Крок до неба",

"Зоре моя",

"Не зачиняй в спальні вікно",

"Саме та",

"Диво"

и "Знову", песня, вышедшая еще в ноябре.

Отметим, что с третьим проектом Святослав Вакарчук планирует начать тур. Концерты должны проходить с соблюдением карантинных норм.

Слушайте альбом Святослава Вакарчука "Оранжерея" онлайн:

Реакция сети на проект Вакарчука

Поклонники музыканта в очередной раз положительно оценили его работу. Пользователи сетей делятся, что песни очень трогательные и чувственные, поэтому даже вызывают слезы.