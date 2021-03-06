Посвящен умершему отцу: Святослав Вакарчук выпустил проект "Оранжерея"
Украинский певец Святослав Вакарчук презентовал новый авторский проект "Оранжерея". Все 12 песен альбома музыкант посвятил отцу, которого не стало почти год назад.
Источник:твиттер Святослава Вакарчука
Знаменитый украинский музыкант Святослав Вакарчук презентовал поклонникам долгожданный авторский проект "Оранжерея". Его можно послушать на многих музыкальных платформах.
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Святослав Вакарчук выпустил новый проект
Певец поделился, что 6 марта – день рождения его отца, Ивана Вакарчука. Поэтому именно в этот день он решил выпустить альбом и посвятить его папе. Отец Святослава Вакарчука умер в апреле 2020 года.
Сегодня, 6 марта, день рождения моего папы Ивана Вакарчука. Уже почти год, как его нет. И именно сегодня, я презентую свой третий авторский проект "Оранжерея", который мы творили последние полгода. Я посвящаю этот альбом тебе, папа! Ты рядом – всегда!
– прокомментировал артист выход проекта.
В авторский альбом артиста вошли 12 песен:
- "Оберіг",
- "Лиш для нас",
- "Без причини",
- "Моє серце",
- "Понад усе",
- "Вогонь",
- "Крок до неба",
- "Зоре моя",
- "Не зачиняй в спальні вікно",
- "Саме та",
- "Диво"
- и "Знову", песня, вышедшая еще в ноябре.
Отметим, что с третьим проектом Святослав Вакарчук планирует начать тур. Концерты должны проходить с соблюдением карантинных норм.
Слушайте альбом Святослава Вакарчука "Оранжерея" онлайн:
Реакция сети на проект Вакарчука
Поклонники музыканта в очередной раз положительно оценили его работу. Пользователи сетей делятся, что песни очень трогательные и чувственные, поэтому даже вызывают слезы.
- Прекрасный альбом. С премьерой;
- Слезы и мурашки – первые эмоции от альбома;
- Слава, нет слов;
- Благодарю вас за творчество;
- Каждая песня отзывается глубоко в сердце. Альбом – как глоток свежего воздуха;
- Это любовь с первого до последнего аккорда.
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