Еще до возвращения "Голоса" на экраны лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сообщил, что в составе звездных тренеров произойдут перемены. Он не будет сниматься в новых эпизодах во время войны.

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Почему Святослава Вакарчука не будет в новых выпусках "Голоса"

Артист объяснил, что сейчас занимается волонтерской деятельностью, а для талантливых вокалистов важна тренерская поддержка и помощь, на которую сейчас Святославу нет времени. Поэтому зрители смогут увидеть Вакарчука лишь в тех эпизодах 12-го сезона "Голоса страны", которые успели снять до 24 февраля.

Для меня это был как будто другой мир. Я понимаю решение команды "Голоса" продолжить показ проекта, но меня на съемках не будет. Сегодня я считаю своей главной задачей поддерживать бойцов на фронте, ездить в туры и помогать Украине. Я желаю своей команде удачи. Вместе к победе!

– сказал Святослав в видеообращении.

Ведущая шоу – Катя Осадчая ранее уже намекала на то, что Вакарчук бросил свою команду. В сообщении о "Голосе страны" Осадча вспомнила об ответственности, которую взяли на себя тренеры, когда набирали участников в свои команды.

Важно! Возвращение "Голоса страны" на экраны имеет еще и благотворительную миссию. Во время просмотра новых выпусков зрители смогут помочь украинским военным, а именно – присоединиться к благотворительному сбору на аэросредства для разведки. Можно внести благотворительный взнос на платформе онлайн или отправить SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.