Кроме Дня государственного флага, 23 августа харьковчане также отмечают День города. К поздравлениям присоединился певец и писатель Фоззи из ТНМК.

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Фоззи показал, как ложатся спать харьковчане

Музыкант опубликовал красноречивое фото, где показал, как в условиях войны жители Харькова ложатся спать. Город находится под постоянными обстрелами, поэтому харьковчане пытаются любыми способами уберечься.

Вот так сейчас спят в Харькове. Вот так. С днем тебя, родной город. Я – твое тесто. Держись, пожалуйста,

– написал Фоззи.



Как харьковчане спят из-за обстрелов / Фото из фейсбука Фоззи

Добавим, Фоззи еще в апреле рассказывал, что его мама и теща отказывались уезжать из Харькова, несмотря на атаки на город. Так же там оставались семьи других музыкантов группы ТНМК, основанной в Харькове. "Не знаю, что с этим делать. Не хотят. Поэтому нужно уважать выбор тех, кого спрашиваешь".

С Днем города Харькова сегодня также поздравил Владимир Дантес. Певец написал щемящее сообщение о городе-герое, в честь которого даже набил татуировку. Он упомянул любимые места, которые теперь уничтожены русскими оккупантами.

"Я могу долго писать о Харькове и могу еще дольше рассказывать о своих любимых местах. Потому что для меня это лучший город. И люди там уникальные, лучшие. И я знаю, верю и уверен, что этот город станет еще лучше, чем было".