Святослав Вакарчук посетил мотопехотную бригаду: фото музыканта с военными

Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук продолжает навещать военных. На днях он поддержал бойцов 57-й бригады мотопехоты.

Украинские музыканты продолжают поддерживать военнослужащих. Лидер группы "Океан Эльзы" на днях также посетил бойцов.

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Святослав Вакарчук поддержал военных

Фронтмен рок-коллектива посетил подразделение 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Об этом сообщили на их странице в фейсбуке.

Святослав Вакарчук поддержал военных, пообщался с ними и заиграл на гитаре, чтобы держать в добром духе бойцов.



Святослав Вакарчук с военными / Фото из фейсбука бригады



Святослав Вакарчук с военными / Фото из фейсбука бригады

Где последний раз побывал Святослав Вакарчук

В начале мая Святослав Вакарчук посетил Одессу. Он посетил позиции одесских морских пехотинцев из 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского и выступил перед ними с концертом. В Одессе певец также встретился с ведущим и коллегой Колей Сергой.

Также музыкант исполнил свои хиты для работников Чернобыльской АЭС. Он не только спел под гитару, но и напомнил миру о трагедии Мариуполя и "Азовсталь". "Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции. Невероятные работники – смелые и преданные своему делу люди", – говорил артист.

Святослав Вакарчук был и на Харьковщине, где поддерживал бойцов "Холодного Яра". Он записал видео с передовой и поблагодарил украинских военных. "Теплый весенний день. Позади меня знаменитая церковь города Барвенково на Харьковщине. Прямо сейчас здесь ведутся боевые действия. Буквально несколько минут назад эта красивая весенняя гармония была перебита двумя мощными ударами. Мы даже до конца не знаем, куда они прилетели", – делился певец.