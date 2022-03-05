Святослав Вакарчук побывал в Одессе, где поддержал раненых бойцов и медиков

Лидер группы "Океан Эльзы" ездит по городам Украины, чтобы поддержать боевой дух. В этот раз он побывал в Одесском госпитале.

Украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук приехал в Одессу. Там он пообщался с ранеными бойцами и медиками, спасающими жизнь.

Читайте также Выбираешь слабее и оскорбляешь, – Потап пригрозил Тимати, который "наехал" на Макса Барских

Святослав Вакарчук в Одессе

Знаменитость поддержали боевой дух работников Одесского военного госпиталя. Он не только разговаривал с медперсоналом, но выступил перед ними. Артист зачитал свое стихотворение о ненависти, которое написал несколькими днями раньше.

Я очень рад быть сегодня с вами, в городе-герое Одессе, надеюсь, что следующая наша встреча будет после нашей общей победы,

– сказал Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук в Одессе / Фото из фейсбука

Для просмотра всех видео и фото пролистывайте справа:

Где еще был Святослав Вакарчук

4 марта певец приехал в Запорожскую областную военную администрацию, где пообщался с ее руководителем Александром Старухом и военными. Также певец побывал в военном госпитале и побеседовал с местными врачами.

Вместе с Сергеем Жаданом Святослав Вакарчук проведал Харьков, где ежедневно ведутся бои. Он поддержал боевой дух мирных жителей города.

На 6 день войны музыкант побывал в госпитале, где лечат раненых военных.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Текст публикации Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетил Одесский военный госпиталь – ВМКЦ ПР, чтобы поддержать боевой дух раненых бойцов и медиков, спасающих их жизнь.

Артист пообщался с бойцами и врачами и выступил перед ними. Певец также поблагодарил медиков Центра за их круглосуточный труд.

"Я очень рад быть сегодня с вами, в городе-герое Одессе, надеюсь, что следующая наша встреча будет после нашей общей победы".

Святослав Вакарчук с начала полномасштабного вторжения России в Украину отправился в тур по городам нашей страны, чтобы поддерживать боевой дух наших защитников. Святослав уже побывал в Киеве, Харькове, Запорожье и Одессе.

Также артист зачитал стихотворение, которое написал в 5 утра 3 марта.

"Звідки взялась ти, моя ненависть?

Я ж тобі не давав телефон.

Я ж ніколи не кликав в гості.

Вікна в серце закрив і балкон.

Звідки взялась ти, моя ненависть?

Я ж тебе не будив вночі.

Я тобі не приносив їсти.

Не лишав у дверях ключі.

Звідки, суко, ти в біса взялася?

Звідки виють під звук сирен?

Прямо в серце до мого серця

Ці мільйони чужих імен.

Як тепер мені жити ненависть?

Як писати весні листи?

Як забувши ноктюрни з градами

Заспівати "така як ти"?

Ти зробила мене чорно-білим.

Ти зробила мене простим.

Тож тепер не проси пощади.

Тож тепер не волай “прости”.

Я тепер просто так не спинюся,

Я тепер підірву мости.

Знищу я тебе, моя ненависть,

І здригнуться землі хрести.

Знищу, суко, тебе на вулиці.

Знищу в небі й на землі.

Знищу твої брудні прокльони.

Знищу танки й кораблі.

А коли промине тривога

Сонце вигляне з висоти

Приповзу я в сльозах до бога

І заспіваю “така як ти".