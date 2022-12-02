После освобождения Херсона город продолжает быть опасным для жителей – его часто обстреливают. На днях произошел очередной удар, из-за которого пострадал родной район Светланы Тарабаровой.

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Светлана Тарабарова сообщила об обстреле в Херсоне

Исполнительница рассказала в инстаграм-сториз, что узнала об обстреле позже, чем он произошел. С течением времени она смогла выйти на связь с мамой. Похоже, Светлана уговаривала родителей уехать из города.

Сестры не рассказали мне о вчерашнем обстреле моего города, моем районе… Сейчас я обо всем узнала. Мама вышла на связь, даже мои крики и слезы в трубку не действуют на родителей. Это комментировать невозможно. Обстреляли мое детство, твари. Херсон. Наступит день расплаты. Карма существует,

– написала Светлана Тарабарова.



Тарабарова об обстреле / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, 1 декабря в Херсоне исчезло напряжение из-за мощных российских обстрелов, которые происходят почти каждый день. 30 ноября захватчики также обстреляли освобожденный Херсон, из-за чего были повреждены дома и медицинские учреждения.

Светлана Тарабарова около недели назад рассказывала, как живут ее родители в Херсоне. В то время у них еще не было света и воды, поэтому ее мама в 68 лет ходила по технической воде к реке. В то же время в городе уже был Пункт несокрушимости, а также волонтеры, в том числе и иностранные.

"То, что родители постоянно отказываются ехать, мне разбивает сердце. Очень тяжело. Но ради этих мосек (детей, – 24 канал) я поднимаюсь, одеваю улыбку и создаю счастливую жизнь для них. Так что дети спасают нас, как и мы их".