Светлану Лободу занесут в список персон нон грата в Литве: в чем причина

Певица Светлана Лобода планировала тур по литовским городам. Но все может упраздниться: артистку хотят внести в список нежелательных лиц.

Представитель министра иностранных дел Паулина Левицките сообщила, что певицу Светлану Лободу, популярную в России, занесут в список персон нон грата. Накануне артистка запланировала тур по литовским городам.

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Лободу могут внести в список нон грата

После консультаций с украинскими партнерами мы добавим исполнительницу в список персон нон грата,

– сказала Левицките.

Министр культуры Симонас Кайрус объяснил, что Светлана Лобода имеет украинское гражданство, поэтому ей не запрещен въезд в Литву автоматически как многим российским артистам. "Поскольку мы говорим о частном организаторе мероприятий, частных пространствах, единственном выходе – подумать, добавить ли такое лицо в список нежелательных лиц в Литве", – сообщил министр.

Причиной внесения Лободы в "черный список" является ее деятельность до полномасштабного вторжения. То есть визиты в Россию после оккупации Крыма. Как пояснил министр культуры, она создает риск.

Учитывая роль Литвы, когда говорить о войне, понимая значительную часть украинцев, общество, естественно, что этот вопрос не может пройти как-то тихо,

– добавил Симонос Кайрус.



Светлана Лобода / Фото из инстаграма Светланы Лободы

Деятельность Светланы Лободы до и после 24 февраля

Светлана Лобода не отказалась от российских рублей после 2014 года. Она регулярно появлялась в стране-террористке для концертов и других мероприятий. Поэтому в Украине ее выступления срывали.

С началом полномасштабного вторжения Светлана Лобода встала на сторону Украины, хотя долго решалась на то, чтобы сказать подписчикам правду о войне. Сейчас она ездит с концертами и донатит в украинские благотворительные фонды.

Со всем тем люди имеют разные мнения по поводу деятельности Лободы и того, можно ли "принять" ее в Украине. Например, Сергей Стерненко говорит, что "нельзя говорить о каком-нибудь прощении".