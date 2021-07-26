Светлане Тарабаровой – 31: лучшие клипы украинской певицы

Популярная исполнительница Светлана Тарабарова в теплый летний день празднует день рождения. 26 июля ей исполняется 31 год. За время музыкальной карьеры артистка успела порадовать поклонников десятками треков "светлой музыки". Подборку самых ярких клипов певицы смотрите на Showbiz 24.

Светлана Тарабарова в своей музыке всегда искренняя со слушателями. Возможно, именно поэтому ей удалось получить желанные украинские награды – "Песня года", "Золотая жар-птица", "Музыкальная платформа" и другие.

Смотрите также Селене Гомес – 29: подборка клипов певицы, которые стали легендарными

Артистка воспитывает двоих детей и невероятно счастлива, что они появились в ее жизни. Теперь в музыке, которую пишет Светлана, еще больше любви, нежности, тепла. Сын и дочь стали новым источником вдохновения. Они ежедневно дарят ей радость.

Даже на карантине исполнительница не смогла оставить поклонников без музыки. Вместе с сыном Иваном она устраивала онлайн-концерты в своем доме. Тогда еще никто не знал, что Тарабарова беременна и дочь Мария также поддерживает ее.

Теперь певица постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Ей удается совмещать материнство, съемки музыкальной телепрограммы, записи песен и гастроли. Живые концерты возобновились, чему Светлана очень рада.

В день рождения певицы редакция Showbiz 24 подготовила подборку ее самых ярких клипов для хорошего настроения!

Лучшие клипы Светланы Тарабаровой

Светлана Тарабарова – "Світло в тобі": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Я кажу так": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Вихід є": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Добре з тобою": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Цунамі": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Маніфест": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Мені казково": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Сонечко": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Найкрасивіша. No stress": смотрите видео онлайн