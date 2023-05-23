"Только в дуэте с Кобзоном": украинцы бурно реагируют на отмену концерта Лободы в Киеве

На днях комплекс Osocor Residence анонсировал первый с начала полномасштабной войны концерт Светланы Лободы. Он должен был состояться в Киеве 25 августа, чтобы собрать деньги на восстановление ЛОР-отделения "Охматдет". Однако из-за общественного осуждения мероприятие было отменено.

За последние три дня на Светлану Лободу полилось столько хейта, сколько не лилось с 24 февраля. Вместе с ней под раздачу попал гостинично-ресторанный комплекс Osocor Residence, которому упрекают за попытку отбелить антиукраинскую репутацию артистки. К счастью, концерт отменили, а деньги за уже купленные билеты вернут. Это очень порадовало пользователей соцсетей, передает 24 Канал.

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Реакция блогеров и соцсетей на отмену концерта Лободы

Одним из первых на отмену концерта Лободы отреагировал блогер и общественный деятель Сергей Стерненко. У них с артисткой свои счета, ведь в интервью Рамине она якобы "публично обвинила его в том, что он за деньги организовывал протесты" перед ее концертами.

Теперь все. Концерт Лободы в Киеве отменен. Спасибо, что вы не молчали,

– написал он в телеграмме.

На решение скандала отреагировал и военнослужащий и журналист Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц". Его возмутило, что Osocor Residence прикрывался благотворительной целью, а теперь еще и внутренним единством.

"Внутреннее единство с кем? С теми, кто все годы молчал о войне? Кто был на двух стульях одной попой. Молчали до февраля 2022 года, а сейчас резко стали патриотами? За эту толерантность мы сейчас платим слишком большую цену. Жизнями лучших сыновей и дочерей. Украины. Нет серого. Есть белое и черное. Украина и враг. Точка", – написал он прямо в комментариях.

Реакция Штефана на отмену концерта Лободы / Скриншот из инстаграма Osocor Residence

Такого же мнения немало пользователей инстаграма:

"Вам обидно, что не прокатило. Не прикрывайте благотворительностью то, что ею не есть";

"Не надо из людей делать дураков. Благотворительная цель, о которой получатель "благотворительности" даже и не слышал";

"Даже концерт отменить нормально не смогли. Сделали так, что все дураки, а вы такие белые и пушистые, думаете только о детях";

"Я понимаю, что вам досадно возвращать аванс Свете, но все же, сколько вам заплатила коллаборантка Лобода за проведение этого концерта?";

"Все правильно! Концертов Лободы в Украине больше никогда не будет. Попробовала один анонсировать, увидела народный гнев. Пусть больше и не планирует их никогда".

Однако есть и те, кто сыплет шутками из-за "обломившегося" сольника Светланы Лободы:

"Концерт Лободы может быть только в дуэте с Кобзоном";

"Жаль, так хотелось господина Стерненко увидеть";

"Лабуда-буди-дабуди-дабуда отменена! Потому что нам не нужны "маленькие люди";

"Теперь можно пробовать Ани Лорак";

"Да что вы там благотворительностью прикрываетесь? Еще Лорачку позовите, чтобы собрать на памперсы для россиян";

"Супер! А деньги я бы не возвращала. Будет расплата за отсутствие ума и совести";

"Обнародуйте имейлы того, кто приобрел билеты".

Здесь следует заметить, что сначала, даже на фоне возмущение украинцев, в Osocor Residence объявили, что отменять концерт не будут. Там объясняли, что "всегда тщательно подходят к выбору артистов, участвующих в благотворительных мероприятиях". К тому же они якобы никогда не утверждают с "Охматдетом" артистов и афиши, именно поэтому в детской больнице ни сном ни духом, что на восстановление их ЛОР-отделения будет собирать Лобода.