Мозг у него достали и поставили туда телевизор, – Тарабарова о дяде, живущем в России

Украинская певица Светлана Тарабарова вспомнила о своем дяде, который живет в России и подвергся враждебной пропаганде. Она поделилась чувством, что у него "забрали мозг и поставили туда телевизор".

У украинской певицы Светланы Тарабаровой есть родственники в России. Это родной брат ее мамы, к сожалению, он подвергся влиянию русской пропаганды.

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Светлана Тарабарова о дяде в России

Родной брат моей мамы. Нормальный человек был всю свою жизнь. Но в начале войны он начал выписывать всем нам, как все круто, как мы сейчас вам поможем. Реально этими пропагандистскими лозунгами. Ощущение, что кто мозг у него достал и поставил туда телевизор,

– поделилась исполнительница.

После таких сообщений артистка вместе с сестрами и мамой пыталась донести до дяди правду. Но эти попытки не увенчались успехом.

"Мы как-то пытались донести правду. Закончилось это абсолютно нечем. Дядя остался при своем мнении. Мы просто перестали общаться. Это реально болезнь".

Какие звезды имеют родня в России

Сергей Бабкин называет родню во враждебной стране – больными одной болезнью и зомби в ловушке. Он добавил, что не пытался к ним докричаться, потому что простил их уже давно.

Павел Зибров имеет родственников в России, а также оккупированном Севастополе. Он называет их "стадом баранов", потому что все они говорят: "А что от нас зависит? От нас ничего не зависит".

Телеведущий Алексей Суханов прекратил общение с семьей из России на вторую неделю войны. На его слова "нас бомбят" отреагировали: "Ну все, па-па".

, Светлана Тарабарова и раньше рассказывала о дяде в России. Она признавалась, что переписывалась с ним три дня. "Мы закончили переписываться после того, как моя мама сказала: "Просто заблокируй его". Родная сестра сказала. Он не понимает, он слеп. Пропаганда настолько выела ему мозг".