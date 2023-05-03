Светлана Тарабарова трогательно спела колыбельную своей новорожденной дочери: милое видео

Украинская певица Светлана Тарабарова показала нежное видео, как трогательно поет колыбельную своей новорожденной дочери. Кроме того, артистка дала советы молодым мамочкам, как постоянно находиться в ресурсе.

Тарабарова показала новые кадры с новорожденной дочерью Ранее певица тронула видео с первой встречи ее детей с крохотной сестренкой.

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Артистка опубликовала милое видео, где она держит девочку на руках. В это время звезда трогательно пела девочке колыбельную, чтобы та уснула. Это новая песня Светланы Тарабаровой.

Кроме того, знаменитость дала важные советы мамочкам, чтобы те не пропускали важные моменты материнства и всегда находились в ресурсе.

В частности, по мнению Тарабаровой, женщины должны иметь полноценный сон, оставаться спокойными в любой ситуации, принимать витамины и правильно питаться.

Я еще только учусь, но уже могу точно сказать, что несколько простых правил спасают маму. Относительно сна – пытаться спать вместе с малышами. Покой в любой ситуации, потому что семья большая, проблем за день миллион, если на все реагировать – можно сойти с ума,

– написала Тарабарова.

Певица добавила, что нужно принимать витамины до окончания ГВ. "Ну и никто не отменял сбалансированное питание – это очень важно", – посоветовала артистка.

Поклонники просто в восторге от колыбельной:

"Кому пошел мороз по коже?"

"Такая хорошая песня. Нежно и ласково".

"Это невероятно. Невозможно оторваться".

"Мы также засыпаем под Ваш текст колыбельной. Спасибо".

"Вам очень подходит быть мамой троих".

"Мамина колыбельная лучшее, что может быть".

"Какие красивые".

Напомним, что недавно Светлана Тарабарова 19 апреля родила дочь. Теперь звезду выписали из роддома. Артистка показала, как с новорожденной дочкой возвращается домой. Однако как зовут девочку – звезда до сих пор не раскрывает.