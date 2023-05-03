Светлана Тарабарова трогательно спела колыбельную своей новорожденной дочери: милое видео

3 мая 2023, 20:29
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Светлана Тарабарова

Украинская певица Светлана Тарабарова показала нежное видео, как трогательно поет колыбельную своей новорожденной дочери. Кроме того, артистка дала советы молодым мамочкам, как постоянно находиться в ресурсе.

Тарабарова показала новые кадры с новорожденной дочерью Ранее певица тронула видео с первой встречи ее детей с крохотной сестренкой.

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Артистка опубликовала милое видео, где она держит девочку на руках. В это время звезда трогательно пела девочке колыбельную, чтобы та уснула. Это новая песня Светланы Тарабаровой.

Кроме того, знаменитость дала важные советы мамочкам, чтобы те не пропускали важные моменты материнства и всегда находились в ресурсе.

В частности, по мнению Тарабаровой, женщины должны иметь полноценный сон, оставаться спокойными в любой ситуации, принимать витамины и правильно питаться.

Я еще только учусь, но уже могу точно сказать, что несколько простых правил спасают маму. Относительно сна – пытаться спать вместе с малышами. Покой в любой ситуации, потому что семья большая, проблем за день миллион, если на все реагировать – можно сойти с ума,
– написала Тарабарова.

Певица добавила, что нужно принимать витамины до окончания ГВ. "Ну и никто не отменял сбалансированное питание – это очень важно", – посоветовала артистка.

Поклонники просто в восторге от колыбельной:

  • "Кому пошел мороз по коже?"
  • "Такая хорошая песня. Нежно и ласково".
  • "Это невероятно. Невозможно оторваться".
  • "Мы также засыпаем под Ваш текст колыбельной. Спасибо".
  • "Вам очень подходит быть мамой троих".
  • "Мамина колыбельная лучшее, что может быть".
  • "Какие красивые".

Напомним, что недавно Светлана Тарабарова 19 апреля родила дочь. Теперь звезду выписали из роддома. Артистка показала, как с новорожденной дочкой возвращается домой. Однако как зовут девочку – звезда до сих пор не раскрывает.

Автор: Марія Бондар