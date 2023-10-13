Не много, но есть – Светлана Тарабарова рассекретила сумму, которую зарабатывает в месяц

С началом полномасштабного вторжения заработки украинцев снизились. Также пострадали доходы шоубиза. На днях об этом заговорила Светлана Тарабарова.

Певица поделилась, что зарабатывает немного – 2-3 тысячи долларов. Кроме того, она призналась, что вместе с семьей примерно столько же тратит в месяц.

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Сколько Светлана Тарабарова зарабатывает

По словам исполнительницы, ее "бизнес умер еще во время коронавируса и до сих пор не может прийти в себя", но она все равно продолжает зарабатывать. Эта сумма составляет около 2-3 тысяч долларов в месяц.

Несмотря ни на что у кого-то есть дни рождения, какая-то корпоративная история. Не много, но есть. 2-3 тысячи долларов в месяц есть, конечно. На Spotify начали подниматься просмотры,

– поделилась певица.



Светлана Тарабарова с детьми / Скриншот с видео певицы

Сколько Светлана Тарабарова с семьей тратит в месяц

Знаменитость в апреле третий раз стала мамой. У нее родилась девочка Полина. Кроме того, она с мужем воспитывает дочь Марию и сына Ивана. К тому же знаменитость помогает родителям, которые приехали из оккупации Херсона. Так что, по словам артистки, расходы каждый месяц разные.

"Для нормальной жизни это две тысячи долларов. Но это много. Это два садика, няня. Есть команда, заработная плата. Поэтому не выходим нормально в плюс", – поделилась артистка.

Интервью со Светланой Тарабаровой: смотрите видео онлайн

Сколько зарабатывают другие украинские звезды

Муж MamaRika Сергей Среда в месяц зарабатывает около 5 тысяч долларов. У него есть несколько источников дохода: ютуб, свадьбы и корпоративы, проект MamaRika. Больше времени, по словам шоумена, тратит на последний. Но он отметил, что "грех жаловаться".

в месяц зарабатывает около 5 тысяч долларов. У него есть несколько источников дохода: ютуб, свадьбы и корпоративы, проект MamaRika. Больше времени, по словам шоумена, тратит на последний. Но он отметил, что "грех жаловаться". Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару говорила, что зарабатывает "очень мало", но она не жалуется.

"В месяц бывает 1000 или 2000 долларов. Бывает и 100 долларов. У меня нестабильные заработки. Но это ничего", – отметила артистка.

Украинский блоггер Александр Волошин рассекретил, что сейчас зарабатывает более 70 тысяч долларов.

"YouTube – более 40 тыс. долларов в месяц сейчас приносит. Инвестиции – около 10 тыс. долларов в месяц. Проект NexVel – около 25 тыс. долларов в месяц", – рассказал мужчина.