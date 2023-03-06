Светлана Тарабарова обратилась к врачам из-за тяжелой беременности: что беспокоит певицу

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала о тяжелой беременности. Артистку в последние дни очень беспокоит бессонница, поэтому она решила обратиться за помощью к врачам.

В Instagram-stories Тарабарова поделилась сложностями во время беременности. В частности, артистка призналась, что последнее время вообще не может спать ночью.

К теме Сообщили практически сразу, – Тарабарова призналась, как ее дети отреагировали на беременность

Артистка рассказала, что быть беременной во время войны нелегко, ведь женщина постоянно переживает, да и физически это сложно.

Вот, например, последние несколько ночей я вообще не сплю. Не знаю, почему,

– отметила исполнительница.

Светлана Тарабарова была вынуждена обратиться за помощью к врачам, чтобы узнать, что с ней происходит и почему она не может спать.



Светлана Тарабарова рассказала о тяжелой беременности / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

По ее словам, врачи провели осмотр и выяснили причину. Оказывается, будущий ребенок артистки активен именно ночью, а вот днем отдыхает.

"Ситуация такая – ночью двой, спать невозможно. А вот днем дочь решила спать", – рассказала мама.



Светлана Тарабарова рассказала о тяжелой беременности / Скриншот с ее инстаграмм-сторис



Что известно о беременности Светланы Тарабаровой