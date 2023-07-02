Светлана Тарабарова восхищала кадрами, как ее 2-летняя дочь играет с новорожденной сестрой

Украинская певица Светлана Тарабарова недавно третий раз стала мамой. Ее второй дочери уже почти 3 месяца. Теперь артистка показала милые кадры, как ее 2-летняя дочь играла с крохотной сестренкой.

На кадрах Мария играла с Полиной. Напомним, что Тарабарова оригинально сообщила, как назвала дочь, запев о ней песню.

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Звезда часто делится в соцсетях семейным контентом. Теперь она показала своих дочерей. На фото Мария пристально смотрела за новорожденной сестрой и держала ее.



Дети Светланы Тарабаровой / Фото с ее инстаграм-сторис

Оказалось, что 2-летняя дочь даже подумала, что Полина проголодалась и хотела накормить ее молоком. "Сестрички! Мария хочет накормить Полину молочком", – объяснила певица.



Дети Светланы Тарабаровой / Фото с ее инстаграм-сторис

Также старшая сестренка забавляла Полину погремушкой и нежно целовала в лобик.

Добавим, что Светлана Тарабарова, похоже, находится в отпуске. Певица показала, как с детьми отдыхала на пляже.



Дети Светланы Тарабаровой / Фото с ее инстаграм-сторис

Напомним, что Светлана Тарабарова родила дочь 19 апреля. Артистка показала, как с новорожденной дочкой возвращалась домой. Она даже тронула видео с первой встречи девочки со старшим братиком и сестрёнкой.

А недавно певица показала нежное видео, как трогательно поет колыбельную своей новорожденной дочери.