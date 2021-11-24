Светлана Тарабарова показала, как радовалась первому снегу с мужем и детьми: милое видео
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
Во вторник вечером, 23 ноября, Киев обильно засыпало снегом. Этот сказочный момент не упустила Светлана Тарабарова, которая вытащила на улицу мужа и детей. Как звездная семья радовалась первому снегу, смотрите видео ниже.
31-летняя Светлана Тарабарова поделилась мощным зарядом новогоднего настроения. С мужем Алексеем и двумя детьми – 3-летним Иваном и годовалой Марией – она устроила первую зимнюю прогулку под пушистый снег.
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В загородном комплексе семья успела поиграть в снежки и даже слепить мини снеговика. Их милое видео под песню Тарабаровой "Перший сніг" умилило сеть. За считанные часы ролик просмотрели почти 50 тысяч пользователей.
Ура! Это магия! Официально заявляю, теперь, несмотря ни на что, настроение отличное! Радуемся жизни и простым вещам,
– подписала артистка.
В сети звездную семью завалили комплиментами. Фолловеры поражены, что супруги так искренне радуются мелочам со своими детьми:
- "Видео очень милое, поднимает настроение";
- "Классное семейство. Хорошей вам зимы, как можно больше таких моментов";
- "От вас веет теплом, вы крутая семейка";
- "Какие вы крутые, невероятно искренние и настоящие. Желаем вам оставаться всегда такими, вы вдохновляете";
- "Какие вы классные и искренние";
- "Вот оно счастье".