Популярная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась новыми фото. Звезда продемонстрировала стильный весенний образ и рассказала, каким должно быть ее безупречное утро.

Известная украинская певица Светлана Тарабарова часто приоткрывает завесу личной жизни и делится яркими моментами. На этот раз она продемонстрировала стильный образ и рассказала про свое утро.

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Образ Светланы Тарабаровой

Знаменитость устроила случайную весеннюю фотосессию в спальне. Несмотря на снежную погоду, сквозь окно виднелось солнце, поэтому певица решила одеться в весенний наряд.

Светлана Тарабарова позировала перед камерой в светло-зеленом мини-платье с широкой юбкой солнцем. Такой фасон придавал воздушности и легкости аутфиту. Платье дополняет оригинальный пояс в тон в виде косы, что подчеркнуло хрупкую фигуру артистки. Она улыбалась и кружилась перед объективом, очаровывая фанов.

Светлана сделала привычную прическу, распустив длинные волосы и уложив их ровно. Звезда не является поклонницей насыщенного макияжа, поэтому и на этот раз она только слегка подчеркнула глаза нюдовыми тенями и тушью, а губы накрасила розовой помадой.

Для просмотра фото листайте вправо:

Поклонников захватил весенний образ артистки. Они поделились впечатлениями в комментариях:

Солнышко;

Красивая;

Красиво;

Обожаю, когда спонтанно;

Вы очень красивая;

Вы необычайная.

Светлана Тарабарова о безупречном дне

В заметке певица рассказала о том, как должно начинаться утро для каждой девочки. Звезда призналась, что важным является солнечный свет, музыка, сладкие поцелуи от близких или любимого, зеленый чай и танцы в новом платье.

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В то же время Светлана Тарабарова отметила, что не всегда ее утро начинается безупречно. "Обычно дети сначала радостные, а потом кричат по очереди, а бывает и вместе. Все хотят есть, а мама с папой молятся когда придет няня. И в этом есть свой шарм", – рассказала артистка.