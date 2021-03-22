Светлана Тарабарова восхитила нежным образом: яркие фото в весеннем платье
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась новыми фото. Звезда продемонстрировала стильный весенний образ и рассказала, каким должно быть ее безупречное утро.
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
Известная украинская певица Светлана Тарабарова часто приоткрывает завесу личной жизни и делится яркими моментами. На этот раз она продемонстрировала стильный образ и рассказала про свое утро.
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Образ Светланы Тарабаровой
Знаменитость устроила случайную весеннюю фотосессию в спальне. Несмотря на снежную погоду, сквозь окно виднелось солнце, поэтому певица решила одеться в весенний наряд.
Светлана Тарабарова позировала перед камерой в светло-зеленом мини-платье с широкой юбкой солнцем. Такой фасон придавал воздушности и легкости аутфиту. Платье дополняет оригинальный пояс в тон в виде косы, что подчеркнуло хрупкую фигуру артистки. Она улыбалась и кружилась перед объективом, очаровывая фанов.
Светлана сделала привычную прическу, распустив длинные волосы и уложив их ровно. Звезда не является поклонницей насыщенного макияжа, поэтому и на этот раз она только слегка подчеркнула глаза нюдовыми тенями и тушью, а губы накрасила розовой помадой.
Для просмотра фото листайте вправо:
Поклонников захватил весенний образ артистки. Они поделились впечатлениями в комментариях:
- Солнышко;
- Красивая;
- Красиво;
- Обожаю, когда спонтанно;
- Вы очень красивая;
- Вы необычайная.
Светлана Тарабарова о безупречном дне
В заметке певица рассказала о том, как должно начинаться утро для каждой девочки. Звезда призналась, что важным является солнечный свет, музыка, сладкие поцелуи от близких или любимого, зеленый чай и танцы в новом платье.
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В то же время Светлана Тарабарова отметила, что не всегда ее утро начинается безупречно. "Обычно дети сначала радостные, а потом кричат по очереди, а бывает и вместе. Все хотят есть, а мама с папой молятся когда придет няня. И в этом есть свой шарм", – рассказала артистка.
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