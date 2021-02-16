Известная украинская певица Светлана Тарабарова похвасталась стильным домашним образом. Она позировала в коротком черном платье с собачкой на руках.

Светлана Тарабарова недавно переехала в собственный загородный дом. Она обустроила его так, как мечтала. Теперь знаменитость часто показывает уютные уголки своего дома.

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Домашний look Светлана Тарабарова

Артистка позировала на фоне красивого большого окна. Она предстала перед камерой босиком в коротком платье черного цвета. Светлана похвасталась длинными обнаженными ногами.

Яркие волосы Тарабарова уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту. Певица мило улыбалась и держала на руках домашнего любимца.

Уют в доме ... Сейчас, как никогда, для меня это важно. Уют появляется с ароматом первого сваренного кофе и возможностью, закрыв шторы, обнять любимого,

– написала в публикации Светлана.



Светлана Тарабарова дома / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой



Светлана Тарабарова дома / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой



Светлана Тарабарова дома / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

В комментариях подписчики исполнительницы отмечают, что фотографии получились очень атмосферными.