Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Facebook. Там Корчагин указан среди участников третьего тура. Ранее художник Майдуков отказался получать премию мира Ремарка, потому что его хотели наградить с россиянкой.

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В полуфинале украинского музыкального конкурса россиянин Корчагин будет играть произведения Рахманинова и Чайковского.

На просьбу объяснить ситуацию с попаданием россиянина на украинский конкурс Горовица представители оргкомитета пока не ответили.

Музыкант и активист Максим Майборода в соцсети обратил внимание, что пианист Корчагин служил в российской армии уже во время развязанной Россией войны в Украине. Известно, что в 2014-2015 годах он проходил службу в 154-м отдельном комендантском преображенском полку.



Сергей Корчагин (справа) / Фото из соцсетей

Этот полк возрожден лично Путиным в 2013 году, за год до начала вторжения в Украину. Это визитная карточка России, лицо режима. Полк активно помогает развитию группировки "юнармия",

– написал Майборода.

Он также добавил, что Корчагин - преподаватель государственной российской академии музыки имени Гнесиных.

Украинцы также нашли в соцсетях фотографии Корчагина в военной форме и его интервью, в которых он рассказывал о службе.



Сергей Корчагин (справа) / Фото из соцсетей

Справка! Международный конкурс молодых пианистов им. Горовица была основана в 1995 году. Назван в честь выдающегося художника и легендарного пианиста Владимира Горовица, родившегося в Киеве. В этом году из-за войны проходит в Женеве (Швейцария), финал должен состояться 21 апреля.

На сайте конкурса отмечено, что новый формат, согласно которому конкурс открыт для музыкантов всех национальностей, одобрен министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко и мэром Киева Виталием Кличко.