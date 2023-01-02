Большинство звезд встретили Новый год в семейном кругу. Война показала, что нужно ценить каждый миг, проведенный с родными, наслаждаться каждым моментом. Именно так и поступают Юрий Горбунов и Катя Осадчая.
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Семейное фото Кати Осадчей и Юрия Горбунова
Супруги живут в загородном доме недалеко от Киева. Хотя в этом году праздничного настроения нет, дома все-таки установили лаконичную живую елку, которую украсили стильными игрушками. Именно у этой красавицы семья сфотографировалась в новогоднюю ночь. Катя предстала перед камерой в домашнем белом костюме, без макияжа, волосы собрала в хвост. Юрий надел белую рубашку и черные брюки. Дети пары также были в домашней одежде, Иван надел еще праздничную шапочку. На лицах сияли улыбки, ведь каждый верит, что нынешний год для всех станет победным.
Наша семья поздравляет вас с Новым годом 2023. В единстве мы сильны. Мы обязательно победим,
– написала Осадчая под фото.
Катя Осадчая с мужем и сыновьями / Фото из инстаграмма ведущей
В комментариях поклонники засыпали пару комплиментами.
- "Как вы хороши! С Новым годом!"
- "Спасибо! Семейного счастья, уюта и мира вашей семье!"
- "Какие вы милые! Мира нас всем!"
- "С Новым годом, красавчики! Мира и согласия нам! Вы прекрасны!"
- "С Новым годом! Счастье вашей семье и, конечно, победы!"