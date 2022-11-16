Анатолий Анатолич вступился за Светлану Лободу: "Горжусь ее позицией"

Певица Светлана Лобода – кума ведущего Анатолия Анатолича. Хотя сейчас она занимает проукраинскую позицию, до 24 февраля активно гастролировала в России, спонсировала страну-агрессора. Анатолич вступился за подругу, которую до сих пор хейтят за работу в России.

В то время как Ани Лорак умалчивает войну и продолжает строить карьеру в России, Лобода отправилась в тур, чтобы собрать средства в поддержку Украины. Анатолий Анатолич в инстаграм-сторисе поддержал подругу.

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Анатолий Анатолич вступился за Лободу

Кум Лободы заступился за нее перед украинцами, которые продолжают хейтиты за годы работы в России. Ведущий подчеркнул, что для него тема критики певицы уже давно закрыта. Со Светланой Лободой Анатолич знаком уже много лет, она является близким человеком для его семьи. Сейчас он гордится артисткой.

Горжусь ее позицией и поступками после полномасштабного вторжения. Она одна из немногих, кто назвал войну войной, кто оставил свою карьеру и популярность в России. Среди всех популярных там украинок она единственная, кто сделал это. Когда Светлана увезла всех родных из России, открыто говорит о войне, понимая, что ее позиция и слова – это тюрьма там,

– написал Анатолич в сторис.

Ведущий добавил, что почти за 9 месяцев войны Светлана доказала своими поступками, что она украинка. Сейчас она делает все, что может ради победы, признает свои ошибки: "Вы знаете мою позицию. Знаете, что я все отдаю своей стране. И не буду обманывать себя и вас. Можете верить мне, а можете нет. Это ваш выбор".

Анатолий Анатолич о Лободе / Скриншот инстаграм-сторис ведущего

Также Анатолич вспомнил речь Светланы Лободы на благотворительном концерте в Нью-Йорке. Там артистка со сцены сказала: "Верю в то, что эта ужасная, непонятная война, которую развязала Россия против Украины, обязательно закончится великой победой нашей Украины, которую мы любим и поддерживаем всем сердцем. Сегодня прав тот, кто защищает свой дом. Сегодня прав тот, кто выступает против войны. Сегодня время чистых и светлых людей. Я знаю, что моя публика – это люди, которые знают и поддерживают мою позицию, люди, которые всем сердцем с моей страной".



Анатолий Анатолич о Лободе / Скриншот инстаграм-сторис ведущего

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