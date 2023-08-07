Пела на русском, обмотавшись флагом Украины: Лобода опозорилась на концерте в Ницце

Певица Светлана Лобода возмутила украинцев выступлением в Ницце. Артистка вышла на сцену с флагом Украины и пела русскоязычные хиты. Кроме того, скандальная Лобода на языке агрессора рассказывала о "непростых испытаниях украинцев".

На днях певица отыграла концерт за границей. В инстаграмм-сторис Лобода опубликовала фото видео из своего выступления в Ницце.

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Оказалось, что артистка исполняла старые русскоязычные хиты. Более того, певица во время исполнения трека "40 градусов" на русском языке обернулась в украинский флаг.

Выступление Светланы Лободы в Ницце: видео с ее инстаграммы

Кроме того, Светлана Лобода вышла на сцену в сине-желтой накидке. Однако она на языке страны-агрессора рассказывала о "непростых испытаниях украинцев".

Много выдалось испытаний. Я знаю, что эти испытания, конечно, непростые. Но каждый сильный человек должен верить в себя… Я знаю, что Украина победит,

– заявила артистка.

Это очень возмутило зрителей концерта. На видео слышно, как из зала присутствующие кричали Лободи, почему она не поет и не говорит по-украински.

В коменарах к сообщению певицы украинцы также выразили возмущение:

"Нужно было полностью на украинском петь, а то как-то не комильфо: флаг украинский, а поет на русском".

"Пойте на украинском, забудьте русские песни".

"Почему поет на русском языке?"

"Сплошное лицемерие".

"Уже бы пора сделать перевод песен... До Барского тебе далеко".

"Почему не родной язык тогда, если флаг на плече надел?"

Светлана Лобода вплоть до начала полномасштабной войны жила и строила карьеру в России. Только через неделю после российского вторжения певица заговорила об этом. Правда, Лобода не ответила, кто агрессор, а украинцев назвала "маленькими людьми".Впоследствии исполнительница все же начала публично осуждать Россию. Лобода уехала и разорвала все связи со страной-агрессоркой.

Напомним, что в конце июня певица позорно отреагировала на акцию 16-летней Дарьи Вдовенко, которая вышла с плакатом "Харьков без Лободы". В частности, артистка пыталась унизить девушку перед публикой, нарушала ее личные границы, спрашивала о том, кто дал ей деньги.