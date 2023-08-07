Украинская певица Джамала в субботу, 5 августа, исполнила гимн Украины на стадионе футбольного клуба "Челси" в Лондоне. Ее исполнение отличалось от традиционного – певица использовала собственные "фишки" и стиль во время пения. В сети многим понравилась аранжировка, но нашлись и те, кто захейтил Джамалу.

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Оля Полякова вступилась за Джамалу

Певица Оля Полякова присоединилась к бурному обсуждению в сети. Она вступилась за коллегу и заметила, что ее исполнение было не просто самобытным, а талантливым.

Знаю, что несется хейт в сторону Джамалы из-за ее исполнения гимна. Я послушала и хочу сказать, что это было очень круто и талантливо. Самобытность артиста уместна в исполнении любого произведения, если это сделано честно, с душой и талантливо,

– отметила Оля Полякова.

"И вообще, исполнение гимна не должно выглядеть как на советском параде. Это триумф духа, а наш дух украинский – это дух творчества, поиска, самовыражения. Поэтому Джамала это было фантастически", – добавила звезда.

Оля Полякова об исполнении Джамалы: видео

Джамала ответила ей в инстаграм-сториз и поблагодарила за поддержку. "Вот где не думала всколыхнуть общество. Мне очень приятно. А главное, у меня уж точно нарисовалась статистика, кому не понравилось. Как-то поделюсь этим".



Джамала ответила Оле / Фото с инстаграм-сториз

Оля Полякова и сама исполнила гимн Украины

6 августа Оля Полякова спела гимн Украины перед благотворительным матчем украинского "Шахтера" с английской командой "Тоттенхэм" в Лондоне.

Оля Полякова – Гимн Украины: смотрите видео онлайн

В сети появилось немало одобрительных комментариев. Ее начали сравнивать с Джамалой и высказывать мнение, чье исполнение было лучше.