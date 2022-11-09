Светлана Лобода в США обернулась флагом и спела "Щедрик": сеть возмущается
Источник:инстаграмм Светланы Лободы
Певица Светлана Лобода находится в концертном туре в США. Каждое выступление она заканчивает исполнением "Щедрика", выходит на сцену с украинским флагом, но многие пользователи сети считают это показательным явлением.
Хотя до рождественских праздников еще два месяца, Светлана Лобода поет "Щедрик" уже сейчас. Она уехала в США, где собирает на концертах много поклонников из Украины. Зал с радостью поет вместе с Лободой.
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Светлана выходит на сцену с большим флагом Украины в руках, собирает аншлаги. В частности, в конце каждого концерта вместе со всеми зрителями поет "Щедрик".
"Щедрик". Очень красивая песня, которой теперь заканчиваю каждое свое выступление. Это кульминация, ставящая точку. Продолжение следует,
– написала Светлана под видео.
Реакция сети
Многие подписчики Лободы считают, что она неискренняя и такое выступление – "показуха". Также активно комментируют сообщение недовольные россияне.
- "Все песни на русском языке, а одну "выдавила" на украинском. Лобода!"
- "Это показуха. Зачем так делать?"
- "Тур, концерты и большинство песен на русском языке".
- "Лучшая актриса Украины! Жаль, что Оскара там не дают".
- "Запроданка, зачем этот цирк?"
- "Я что-то не понимаю. Идет война, а народ на концертах веселится".
Да есть и преданные поклонники артистки, которые засыпают ее комплиментами.
- "Чрезвычайно трогательный концерт каждого концерта".
- "Очень классная песня. Светлана, вы лучшая певица".
- "Достойная дочь Украины. Не сломалась. Так держать".
- "Я очень рада, что вы, Светлана, не встали на сторону зла. Вы выдержали хейт и идете дальше. Перед собой вы честна, но всем людям никогда не угодите. Пойте и работайте для себя, для людей, для Украины".
Что украинские звезды говорят о Лободе
- Продюсер самых рейтинговых шоу страны Владимир Завадюк намекнул, что у Лободы есть все шансы появиться в "Голосе страны", "Танцах со звездами" или "Липсинк батли", ведь после 24 февраля она сделала выбор в пользу Украины. По его мнению, эта артистка имеет право звучать.
- Рамина Эсхакзай подвергла критике Лободу за то, что она дала интервью российской оппозиционной журналистке Екатерине Гордеевой. С украинскими журналистами артистка отказывается общаться.
- Активист Сергей Стерненко отметил, что нельзя говорить ни о каком прощении Светланы Лободы, поскольку она уже давно показала настоящее лицо.