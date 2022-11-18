Прислушалась к Авраменко: Лобода выпустила песню "Два незнайомці", из-за которой оконфузилась

На днях Светлана Лобода анонсировала новый украиноязычный трек, но Авраменко подметил ошибку в названии. К языковеду артистка таки прислушалась и 18 ноября запремьерила песню "Два незнайомці".

Свой прокол с ошибкой в названии – "Два незнайомця" – Светлана Лобода комментировать не стала. Вместо этого рассказала, что трек "появился в момент, когда жизнь казалась сплошными руинами". Он о неожиданной, мучительной разлуке и о счастье встречи с самыми родными.

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Светлана Лобода выпустила украиноязычную песню "Два незнайомці"

Экс-гастролерша открылась многомиллионной публике и честно призналась, что из-за войны оборвала связь с людьми, которые были для нее близки. Видимо, звезда имеет в виду российских селеб, которые поддержали вторжение в Украину.

Война обнажила самые болезненные места и превратила в незнакомцев тех, кого я когда-то считала близкими людьми. А многие из тех, кто еще вчера был незнакомцем, стали частью моей жизни. Любовь – единственное, на что остается надеяться в мире, где так много зла,

– откровенно написала Лобода в инстаграме.

"Пусть ваши любимые люди никогда не станут вам чужими", – пожелала артистка.

Несмотря на то, что некоторым фанам Лободы "жаль, что русской версии не будет", украинцы и пользователи из-за границы говорят, что на родном языке он звучит лучше:

"Очень хорошая песня. Вам очень подходит украинский язык, пойте побольше на родном языке";

"Поздравляю вас, Светлана, с правильным выбором мировосприятия и настоящего! Ваш голос на украинском звучит очень особенно";

"Очень красивая песня, красивый язык, красивая женщина";

"Вау, так хорошо. На украинском языке песни звучат нежнее, приятнее";

"Красивая песня, но не знаю о чем. Мира вам, Украина";

"Понимаю только на половину, но песни супер, очень нравится".

Напомним, это второй украиноязычный трек в репертуаре Светланы Лободы. Еще в июне она выпустила песню "Молитва", которую посвятила 100 дню великой войны. Кроме того, теперь свои концерты экс-гастролерша заканчивает всемирно известной щедровкой украинского композитора Леонтовича "Щедрик".