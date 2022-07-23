Около недели назад певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек создали новую семью. После тайной свадьбы в Лас-Вегасе они улетели во Францию, где проводят медовый месяц.
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Джей Ло и Бен Аффлек проводят медовый месяц
Новоиспеченные супруги взяли с собой на отдых детей – дочерей Бена Вайолет и Серафину, а также дочь Лопес Эмми.
Влюбленные гуляли по Парижу и Елисейским полям, где их активно фотографировали папарацци. Но пара не скрывала чувств от публики – Дженнифер и Бен целовались и обнимались.
Для выхода в свет Дженнифер Лопес выбрала нежное цветочное платье от бренда Oscar de la Renta за 2200 евро. Она дополнила образ брендовыми очками Fendi и сумкой Hermés Birkin.
Вечером супруги увидели возле ресторана, в котором они завершили один из дней медового месяца.
Как состоялась свадьба Лопес и Аффлека
- 16 июля невесты получили свидетельство о браке в округе Кларк в штате Невада. Впоследствии они отыграли тайную свадьбу в Лас-Вегасе.
- Свидетелями на свадьбе были дети Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Артистка в этот торжественный день облачилась в платье, которое берегла много лет, а торжество назвала свадьбой мечты.