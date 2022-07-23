Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отправились в медовый месяц: влюбленные отдыхают в Париже

После свадьбы Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отправились в Париж. Там они вместе с детьми проводят медовый месяц.

Около недели назад певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек создали новую семью. После тайной свадьбы в Лас-Вегасе они улетели во Францию, где проводят медовый месяц.

К слову К свадьбе с Аффлеком: Алекс Родригес высказался о разрыве с Дженнифер Лопес

Джей Ло и Бен Аффлек проводят медовый месяц

Новоиспеченные супруги взяли с собой на отдых детей – дочерей Бена Вайолет и Серафину, а также дочь Лопес Эмми.

Влюбленные гуляли по Парижу и Елисейским полям, где их активно фотографировали папарацци. Но пара не скрывала чувств от публики – Дженнифер и Бен целовались и обнимались.

Для выхода в свет Дженнифер Лопес выбрала нежное цветочное платье от бренда Oscar de la Renta за 2200 евро. Она дополнила образ брендовыми очками Fendi и сумкой Hermés Birkin.

Вечером супруги увидели возле ресторана, в котором они завершили один из дней медового месяца.

Как состоялась свадьба Лопес и Аффлека