Незадолго до свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в сеть вышел выпуск одного из подкастов. В нем принял участие бывший звезды, спортсмен Алекс Родригес.

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Что говорил Алекс Родригес о разрыве с Лопесом

В выпуске Алекс Родригес прокомментировал отношения с Дженнифер Лопесом. Он сказал, что не жалеет ни об отношениях с ней, ни о расставании.

Мы отлично провели время. Что важнее, мы всегда ставим детей на первый план во всем, что мы делаем. Вот что я скажу тебе о Дженнифер, и я говорил об этом с некоторым из моих коллег здесь на днях: она самый талантливый человек, которого я когда-либо имел рядом, самый трудолюбивый,

– поразил бейсболист.

"И я думаю, что она самая лучшая исполнительница, которая есть в современном мире", – продолжил засыпать комплиментами певицу мужчина.

Алекс Родригес добавил, что доволен жизнью после разрыва с Лопесом: "Никогда не чувствовал себя счастливее и здоровее".

Напомним, 16 июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек получили свидетельство о браке в штате Невада, а затем сыграли тайную свадьбу в Лас-Вегасе. Артистка назвала этот праздник свадьбой ее мечты.

Добавим, что и раньше Алекс Родригес только с благодарностью высказывался о бывшей возлюбленной и невесте. "У меня было 5 лет невероятной жизни и партнерства. За это время я и дочери многому научились". Впрочем, спортсмен еще не комментировал ее отношения или женитьбу на Бене Аффлеке.