Светская львица Ким Кардашян имеет всегда идеальный и "глянцевый" вид. Но, как и все другие люди, она может сконфузиться в близком кругу людей и впоследствии стать звездой соцсетей. Посещение стилиста завершилось тем, что она стала настоящим мемом.

Стилист Крис Эпплтон опубликовал в своем инстаграме фото, где "колдует" над волосами своей клиентки Ким Кардашян, пока та с открытым ртом уснула в парикмахерском кресле. Сам стилист выглядит серьезным, добавляя своим выражением лица ироничности фото.

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"Люблю тебя, Ким", – подписал Крис сообщение в сети.

На него мгновенно отреагировала сама героиня кадра и заявила, что ненавидит его. "Черт, я тебя ненавижу, ты вымотал меня", – написала комментарий Ким Кардашян.

Реакция фанатов

"Она тебя убьет!"

"Лол, ты чертовски хорошо знаешь, что Ким спит".

"Она может хоть иногда выглядеть неидеальной?"

"Она собирается взять у тебя документ о неразглашении".

"Наиболее забавная фотография Ким, которую я когда-либо видел".

"Лол, она позволила это? Удивительно".

"Спящая красавица".

Снимок быстро собрал 170 тысяч предпочтений и разлетелся по сети:

"Я, когда снова откроются кинотеатры".

"Четыре типа настроения в 2020 году".