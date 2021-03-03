Ким Кардашян уснула в кресле стилиста и стала мемом: смешное фото
Светская львица Ким Кардашян имеет всегда идеальный и "глянцевый" вид. Но, как и все другие люди, она может сконфузиться в близком кругу людей и впоследствии стать звездой соцсетей. Посещение стилиста завершилось тем, что она стала настоящим мемом.
Источник:24 канал
Стилист Крис Эпплтон опубликовал в своем инстаграме фото, где "колдует" над волосами своей клиентки Ким Кардашян, пока та с открытым ртом уснула в парикмахерском кресле. Сам стилист выглядит серьезным, добавляя своим выражением лица ироничности фото.
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"Люблю тебя, Ким", – подписал Крис сообщение в сети.
На него мгновенно отреагировала сама героиня кадра и заявила, что ненавидит его. "Черт, я тебя ненавижу, ты вымотал меня", – написала комментарий Ким Кардашян.
Реакция фанатов
- "Она тебя убьет!"
- "Лол, ты чертовски хорошо знаешь, что Ким спит".
- "Она может хоть иногда выглядеть неидеальной?"
- "Она собирается взять у тебя документ о неразглашении".
- "Наиболее забавная фотография Ким, которую я когда-либо видел".
- "Лол, она позволила это? Удивительно".
- "Спящая красавица".
Снимок быстро собрал 170 тысяч предпочтений и разлетелся по сети:
"Я, когда снова откроются кинотеатры".
"Четыре типа настроения в 2020 году".
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