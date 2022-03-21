Стать участником "молчаливого" перформанса смогут не все. Этот шанс выставили на благотворительный аукцион, который завершается 25 марта. Счастливчиков будет только трое – один будет сидеть напротив Марины Абрамович сам, другие двое – вместе. Этот без преувеличения исторический момент зафиксирует фотограф Марко Анелли, работавший с художницей 2010 года.

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Все вырученные средства Марина Абрамович передаст гуманитарной организации Direct Relief, которая сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины и будет помогать пострадавшим в войне с Россией.

Напомним, перформанс состоится 16 апреля в Нью-Йоркской галерее Шона Келли, где пройдет выставка работ художницы.

Марина Абрамович в сине-желтом цвете: фото

О том, как мировые знаменитости поддерживают Украину в войне с Россией – читайте здесь.

Что известно о перформансе Марины Абрамович "В присутствии художника"

Легендарный перформанс Марина Абрамович проводила по восемь часов почти каждый день в течение трех месяцев 2010 года. Молча она сидела напротив более 1 500 посетителей Музея современного искусства в Нью-Йорке.

Едва ли не самым памятным моментом стала ее встреча с бывшим, художником Улаем. Его неожиданное появление заставило расплакаться обоих. К перформансу приобщились даже знаменитости – вокалист рок-группы The Velvet Underground Лу Рид, рэпер Jay-Z и исландская певица Бьорк .