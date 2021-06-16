Стало хуже, – жена Виктора Павлика оказалась под капельницей после родов

Во вторник, 15 июня, молодая жена Виктора Павлика родила сына Михаила, который стал четвертым потомком певца. Сразу после родов Екатерина Репяхова чувствовала себя хорошо и выходила на связь с поклонниками, а теперь оказалась под капельницей.
В день родов любимая Виктора Павлика, которая активно развивает личный блог в инстаграме, пообещала 78-тысячной аудитории снимать и рассказывать больше личных деталей. Она планировала уже сегодня, 16 июня, полноценно вернуться в сторис.
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"Понемногу прихожу в себя, хотя до сих пор не могу насладиться Михасиком. Завтра уже полноценно выйду в сторис, больше вам расскажу, покажу", – обещала Екатерина Репяхова.
Однако утром блогерша рассказала, что первую ночь после рождения сына не спала до 5 часов утра. Уже после обеда новоиспеченная мама сообщила, что ее состояние ухудшилось, поэтому она была вынуждена лечь под капельницу.
Мне стало хуже. Позже выйду на связь,
– написала Катя Репяхова.
Добавим, пока Виктор Павлик не поддерживает жену в роддоме, ведь дает концерт, что видно из его инстаграм-сторис.
Жена Павлика легла под капельницу / Фото с инстаграма блогерши
Что известно о родах жены Виктора Павлика
- 27-летняя Екатерина Репяхова родила сына 15 июня в 2:40. Малыш появился на свет с весом 3,4 килограмма и ростом 53 сантиметра.
- В тот же день Виктор Павлик прокомментировал рождение сына и заверил, что Михасик похож на него. Он был с женой всю ночь, однако так и не решился присутствовать во время родов.
- Старший сын Виктора Павлика отреагировал на рождение младшего брата. 37-летний Александр публично поздравил супругов с пополнением.
- За рождение сына Катя Репяхова получила роскошный подарок от мужа. Павлик презентовал ей символическое кольцо с фианитом.