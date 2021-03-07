Соломія Вітвіцька розповіла, чи готова до нових стосунків після розлучення
Українська телеведуча Соломія Вітвіцька розлучилася з чоловіком після 8 років шлюбу. Знаменитість поділилася, що вірить в кохання і впевнена, що зможе знайти свою людину.
Джерело:"Світське життя"
9 лютого ведуча повідомила, що розлучається з чоловіком Владом Кочатковим. Соломія не розповідала подробиць розриву, проте зазначила, що вони залишаються друзями.
До теми Переїхала ще у вересні: Соломія Вітвіцька поділилась, коли насправді розлучилась з чоловіком
Соломія Вітвіцька про розлучення та нові стосунки
Ведуча поділилася, що вона та Влад почали жити окремо ще у вересні минулого року. Офіційно розлучилися в грудні. Вітвіцька заявила, що рішення щодо розриву було спільним.
За словами Соломії, подружжя намагалося врятувати шлюб за допомогою психолога, проте це так і не вдалося зробити.
Ми намагалися з психологом врятувати наш шлюб, але не вдалося. Проте до фахівців також звертаються з проханням розлучити мирно, тому що накопичені образи та сварки не дають можливості почути одне одного. В нас цих проблем не було, тому вдалося без проблем розійтися і без допомоги психолога,
– розповіла ведуча.
Вітвіцька поділилася, що після розлучення вона готова до нових стосунків і вірить в те, що ще знайде своє кохання.
Я вірю в кохання. Вірю, що у кожного є своя людина і я сподіваюся, що зустріну таку. Час покаже,
– зазначила Соломія.
Інтерв'ю Соломії Вітвіцької: дивіться відео онлайн
Розлучення Соломії Вітвіцької
- 9 лютого 2021 року ведуча опублікувала інстаграм-допис, у якому розповіла про розрив з чоловіком.
- Соломія зазначила, що вони залишаються друзями, а все решта залишиться лише між ними.
- Вітвіцька та Кочатков не поливають брудом один одного, а розлучення стало лише новим етапом у житті кожного з них.
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