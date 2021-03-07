Українська телеведуча Соломія Вітвіцька розлучилася з чоловіком після 8 років шлюбу. Знаменитість поділилася, що вірить в кохання і впевнена, що зможе знайти свою людину.

9 лютого ведуча повідомила, що розлучається з чоловіком Владом Кочатковим. Соломія не розповідала подробиць розриву, проте зазначила, що вони залишаються друзями.

До теми Переїхала ще у вересні: Соломія Вітвіцька поділилась, коли насправді розлучилась з чоловіком

Соломія Вітвіцька про розлучення та нові стосунки

Ведуча поділилася, що вона та Влад почали жити окремо ще у вересні минулого року. Офіційно розлучилися в грудні. Вітвіцька заявила, що рішення щодо розриву було спільним.

За словами Соломії, подружжя намагалося врятувати шлюб за допомогою психолога, проте це так і не вдалося зробити.

Ми намагалися з психологом врятувати наш шлюб, але не вдалося. Проте до фахівців також звертаються з проханням розлучити мирно, тому що накопичені образи та сварки не дають можливості почути одне одного. В нас цих проблем не було, тому вдалося без проблем розійтися і без допомоги психолога,

– розповіла ведуча.

Вітвіцька поділилася, що після розлучення вона готова до нових стосунків і вірить в те, що ще знайде своє кохання.

Я вірю в кохання. Вірю, що у кожного є своя людина і я сподіваюся, що зустріну таку. Час покаже,

– зазначила Соломія.

Інтерв'ю Соломії Вітвіцької: дивіться відео онлайн

Розлучення Соломії Вітвіцької